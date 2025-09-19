Bik Karlskoga vann på bortaplan mot SSK

Bik Karlskoga segrade – 4–1 mot SSK

Rikard Olsén matchvinnare för Bik Karlskoga

Karl Sterner gjorde målet för SSK

Bik Karlskoga besegrade SSK på bortaplan i fredagens första match i Hockeyallsvenskan. 1–4 (0–2, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Oskarshamn nästa för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 14.46 i andra perioden slog Åke Stakkestad till, på pass av Eero Teräväinen och Rikard Olsén och gjorde 0–3. SSK reducerade dock till 1–3 genom Karl Sterner efter 5.14 av perioden.

Bik Karlskoga kunde dock avgöra till 1–4 med 46 sekunder kvar av matchen genom Henrik Björklund.

När lagen senast möttes blev det seger för SSK med 2–1.

På onsdag 24 september 19.00 spelar SSK hemma mot Troja-Ljungby, och Bik Karlskoga borta mot Oskarshamn.

SSK–Bik Karlskoga 1–4 (0–2, 0–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Första perioden: 0–1 (8.18) Eero Teräväinen (Henrik Björklund, Gustaf Thorell), 0–2 (18.29) Rikard Olsén (Oliver Eklind).

Andra perioden: 0–3 (34.46) Åke Stakkestad (Eero Teräväinen, Rikard Olsén).

Tredje perioden: 1–3 (45.14) Karl Sterner (Mitch Lewandowski, Wilhelm Hallquisth), 1–4 (59.14) Henrik Björklund (Jonatan Harju).

Nästa match:

SSK: IF Troja-Ljungby, hemma, 24 september

Bik Karlskoga: IK Oskarshamn, borta, 24 september