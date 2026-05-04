Det gick knappt att skilja dem åt. Men nu är Montréal Canadiens vidare till nästa runda efter 2-1 i match sju mot Tampa Bay Lightning.

Det trots att de bara sköt nio (!) skott på tre perioder.

Montréal och Tampa spelade en brutalt jämn matchserie där samtliga fajter slutade med uddamålet. Samtidigt gick även fyra av matcherna till förlängning. Serien avgjorde föga förvånande med en match sju – och det blev jämnt även där.

Alex Newhook blev det stora hjälten när han avgjorde med 2-1-målet med nio minuter kvar att spela.

— Det kändes bra, säger Newhook till NHL.com. Jag menar, det slog mig definitivt några gånger när vi var på väg tillbaka hit för match 7 – just att jag redan hade varit här och gjort det i den här arenan.

Noterbart är däremot att Tampa Bay var totalt dominanta den här matchen. De vann skotten med 29-9 men lyckades alltså inte ta hem segern. Nick Suzuki var den som öppnade målskyttet i slutet av den första perioden.

Dominic James kvitterade sedan matchen i den andra perioden. En period där Montréal hade noll skott på mål, jämfört med Lightnings tolv.

— Vi hade precis spelat vår sämsta period i serien. Men vi tog inte alltför stor skada eftersom de bara hade gjort ett mål i powerplay. Vi gjorde fortfarande jobbet defensivt, men vi lyckades inte vända matchbilden, säger Martin St. Louis till NHL.com.

Canadiens är nu vidare och ställs mot Buffalo Sabres i nästa runda av slutspelet.