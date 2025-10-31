Bik Karlskoga vann mot Nybro – efter mål av Simen Andre Edvardsen
- Bik Karlskoga segrade – 1–0 mot Nybro
- Simen Andre Edvardsen avgjorde för Bik Karlskoga
- Andra raka förlusten för Nybro
Bik Karlskoga vann med 1–0 på hemmaplan mot Nybro i hockeyallsvenskan. Matchens enda mål gjorde Simen Andre Edvardsen, inskickat redan i första perioden.
Bik Karlskoga–Nybro – mål för mål
Bik Karlskoga har två segrar och tre förluster och 15–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nybro har en vinst och fyra förluster och 8–25 i målskillnad. Det här var Bik Karlskogas sjätte uddamålsseger den här säsongen.
Söndag 2 november 16.30 spelar Bik Karlskoga borta mot Almtuna. Nybro möter SSK borta i Scaniarinken onsdag 12 november 19.00.
Bik Karlskoga–Nybro 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
Hockeyallsvenskan, Nobelhallen
Första perioden: 1–0 (2.31) Simen Andre Edvardsen (Alexander Ljungkrantz).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Bik Karlskoga: 2-1-2
Nybro: 1-0-4
Nästa match:
Bik Karlskoga: Almtuna IS, borta, 2 november
Nybro: Södertälje SK, borta, 12 november
