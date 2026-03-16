Bik Karlskoga vann första matchen mot Nybro

Seger för Bik Karlskoga med 4–2 mot Nybro

Hampus Plato matchvinnare för Bik Karlskoga

Tre raka mål av Bik Karlskoga

Bik Karlskoga har tagit kommandot mot Nybro i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter vinst på hemmaplan med 4–2 (0–0, 2–2, 2–0) i första matchen.

Bik Karlskoga tog därmed fjärde raka seger mot just Nybro.

Den första perioden slutade mållös.

Efter 2.11 i andra perioden gjorde Nybro 0–1 genom Elias Stenman.

Bik Karlskoga kvitterade till 1–1 genom Oliver Eklind efter 5.42 av perioden.

Nybro gjorde 1–2 genom Gabriel Säll efter 16.18.

Bik Karlskoga gjorde 2–2 genom Tim Barkemo efter 19.12 av perioden.

9.59 in i tredje perioden slog Hampus Plato till på pass av Simen Andre Edvardsen och Tim Barkemo och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 34 sekunder kvar att spela genom Kalle Jellvert. Därmed hade Bik Karlskoga vänt matchen.

Tim Barkemo gjorde ett mål för Bik Karlskoga och två målgivande passningar.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Bik Karlskoga–Nybro 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Andra perioden: 0–1 (22.11) Elias Stenman (Tim Lindfors, Alexander Molldén), 1–1 (25.42) Oliver Eklind (Tim Barkemo, Åke Stakkestad), 1–2 (36.18) Gabriel Säll (Elias Stenman, Fredrik Granberg), 2–2 (39.12) Tim Barkemo (Oliver Eklind, Jonatan Harju).

Tredje perioden: 3–2 (49.59) Hampus Plato (Simen Andre Edvardsen, Tim Barkemo), 4–2 (59.26) Kalle Jellvert.

Ställning i serien: Bik Karlskoga–Nybro 1–0

Nästa match:

18 mars, 19.00, Bik Karlskoga–Nybro