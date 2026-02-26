BIK Karlskoga utklassade Kils AIK J18 på bortaplan

BIK Karlskoga vann med 10–1 mot Kils AIK J18

BIK Karlskogas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ebbe Knutsson med tre mål för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Kils AIK J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 10–1 (2–1, 4–0, 4–0).

Därmed har BIK Karlskoga vunnit sex matcher i rad i U18 regional väst fortsättning vår herr.

Axel Söderblom gjorde avgörande målet

BIK Karlskoga startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Axel Söderblom innan Kils AIK J18 svarade och gjorde 2–1 genom Philip Karlsson.

BIK Karlskoga startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–6 genom mål av Jacob Fridlund, Ebbe Knutsson, Adam Skoogh och Theo Berggren.

BIK Karlskoga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Albin Melin, som gjorde två mål, och Ebbe Knutsson, som gjorde två mål.

BIK Karlskogas Theo Berggren stod för tre poäng, varav ett mål, Olle Andersson hade tre assists och Ebbe Knutsson gjorde tre mål.

Med tre omgångar kvar är Kils AIK J18 på nionde plats i tabellen medan BIK Karlskoga är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann BIK Karlskoga med 11–1.

I nästa match, söndag 1 mars möter Kils AIK J18 Valbo J18 hemma i Sannerudshallen 12.40 medan BIK Karlskoga spelar borta mot Borlänge 15.15.

Kils AIK J18–BIK Karlskoga 1–10 (1–2, 0–4, 0–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (3.03) Axel Söderblom (Theo Granfält, Olle Andersson), 0–2 (13.11) Axel Söderblom (Theo Berggren, Olle Andersson), 1–2 (19.03) Philip Karlsson (Aston De Melo, Viggo Persson).

Andra perioden: 1–3 (21.03) Jacob Fridlund, 1–4 (24.55) Ebbe Knutsson (Wilmer Olmats, Theo Berggren), 1–5 (27.13) Adam Skoogh (Victor Christofferson, Olle Andersson), 1–6 (29.02) Theo Berggren (Milton Dahlström).

Tredje perioden: 1–7 (43.10) Albin Melin, 1–8 (51.28) Albin Melin (Theo Granfält), 1–9 (53.03) Ebbe Knutsson, 1–10 (58.31) Ebbe Knutsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 1-0-4

BIK Karlskoga: 5-0-0

Nästa match:

Kils AIK J18: Valbo HC, hemma, 1 mars 12.40

BIK Karlskoga: Borlänge HF, borta, 1 mars 15.15