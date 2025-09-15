BIK Karlskoga starkast – avgjorde i förlängningen mot Grums

BIK Karlskoga vann med 4–3 efter förlängning

Wilmer Olmats avgjorde för BIK Karlskoga

Tre raka mål av BIK Karlskoga

BIK Karlskogas väg till seger mot Grums borta i U18 regional väst herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde BIK Karlskoga avgöra till 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Matchhjälte blev Wilmer Olmats, som gjorde det avgörande målet 42 sekunder in i förlängningen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander tyckte så här om matchen:

– Till att börja med är det grymt skönt att vinna! Vi tycker vi gör en bra seriepremiär. Vi pratade innan om att det är viktigt att få en bra start, vilket jag tycker att vi får. Sedan när de gör 1–1 och 2–1 tycker jag att vi blir lite passiva och spelar inte riktigt klart situationerna. Vi tar även för mycket utvisningar vilket gör att vi ger dem flera chanser att ta över matchen. Men vi gör det väldigt bra i vårt boxplay, killarna offrar sig och gör allt för att inte släppa in mål. Sedan tycker jag det är starkt av oss att direkt efter deras 3–1-mål, ta oss i kragen och svara upp med både 3–2 och 3–3 innan periodvila. Vi förtjänade att vinna på fulltid, men starkt av oss att lyckas vända 3–1 till 3–4 efter förlängning. Så det tar vi med oss till torsdagens match mot Färjestad.

Färjestad nästa för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga tog ledningen i första perioden genom Theo Berggren.

Därefter fixade Grums Viggo Rudehov-Hjalmarsson och William Nelson att laget vände underläge till ledning med 2–1. Efter 14.24 i andra perioden gjorde Grums 3–1 genom Alfred Holmgren och kom allt närmare segern.

BIK Karlskoga reducerade och kvitterade till 3–3 genom Adam Skoogh och Victor Christofferson. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 42 sekunder till BIK Karlskoga också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Wilmer Olmats.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för BIK Karlskoga med 6–1.

Nästa motstånd för Grums är Örebro Hockey J18. Lagen möts fredag 19 september 19.00 i Behrn Arena. BIK Karlskoga tar sig an Färjestad hemma torsdag 18 september 19.00.

Grums–BIK Karlskoga 3–4 (2–1, 1–2, 0–0, 0–1)

U18 regional väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (12.50) Theo Berggren, 1–1 (17.36) Viggo Rudehov-Hjalmarsson (Gabriel Axelsson), 2–1 (19.50) William Nelson (Lukas Eckerwall, Jack Smedberg).

Andra perioden: 3–1 (34.24) Alfred Holmgren (Maximus Ruff), 3–2 (35.07) Adam Skoogh, 3–3 (36.03) Victor Christofferson (Lucas Svensson).

Förlängning: 3–4 (60.42) Wilmer Olmats.

Nästa match:

Grums: Örebro HK, borta, 19 september

BIK Karlskoga: Färjestads BK, hemma, 18 september