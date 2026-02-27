BIK Karlskoga J20:s seger spiken i kistan för Valbo J20 – som åker ur serien

BIK Karlskoga J20 vann med 8–2 mot Valbo J20

BIK Karlskoga J20:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Marcelo Henriksson Ribeiro avgjorde för BIK Karlskoga J20

Valbo J20 åker ur U20 region väst herr. Det står klart efter en ny förlust, 2–8 (1–1, 1–2, 0–5), hemma mot BIK Karlskoga J20.

BIK Karlskoga J20 tog därmed sjunde raka seger mot just Valbo J20.

Segern var BIK Karlskoga J20:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Valbo J20–BIK Karlskoga J20 – mål för mål

Felix Åkerson gjorde 1–0 till Valbo J20 efter 7.44 på pass av Ludvig Basth och Emil Hedin. 1–1 kom efter 11.59 när William Bråtner hittade rätt med assist av Agust Kittel och Arwid Forsman.

BIK Karlskoga J20 gjorde 1–2 genom Marcelo Henriksson Ribeiro efter 2.22 i andra perioden.

Valbo J20 kvitterade till 2–2 genom Emil Hedin efter 5.09 av perioden.

BIK Karlskoga J20 tog ledningen på nytt genom Marcelo Henriksson Ribeiro som gjorde sitt andra mål efter 8.48.

Även i tredje perioden var det BIK Karlskoga J20 som dominerade och gick från 2–3 till 2–8 genom två mål av Arwid Forsman, två mål av Douglas Sättermann och ett mål av William Bråtner.

BIK Karlskoga J20:s William Bråtner stod för fyra poäng, varav två mål, Agust Kittel hade tre assists och Arwid Forsman gjorde två mål och ett assist.

BIK Karlskoga J20 är klara seriesegrare.

Det här var fjärde mötet mellan Valbo J20 och BIK Karlskoga J20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har BIK Karlskoga vunnit.

Valbo J20–BIK Karlskoga J20 2–8 (1–1, 1–2, 0–5)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (7.44) Felix Åkerson (Ludvig Basth, Emil Hedin), 1–1 (11.59) William Bråtner (Agust Kittel, Arwid Forsman).

Andra perioden: 1–2 (22.22) Marcelo Henriksson Ribeiro, 2–2 (25.09) Emil Hedin, 2–3 (28.48) Marcelo Henriksson Ribeiro (Villiam Lederud).

Tredje perioden: 2–4 (43.29) Arwid Forsman (Agust Kittel, William Bråtner), 2–5 (45.13) William Bråtner, 2–6 (48.18) Arwid Forsman (William Bråtner, Agust Kittel), 2–7 (56.01) Douglas Sättermann (Joel Antonsson, Hannes Perman), 2–8 (58.49) Douglas Sättermann (Joel Antonsson, John Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 3-0-2

BIK Karlskoga J20: 3-2-0