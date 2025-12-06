BIK Karlskoga J20 utklassade Strömsbro – seger med 7–1

Seger för BIK Karlskoga J20 med 7–1 mot Strömsbro

BIK Karlskoga J20:s femte seger på de senaste sex matcherna

Agust Kittel med två mål för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Strömsbro i U20 region väst herr med hela 7–1 (3–0, 3–1, 1–0).

Segern var BIK Karlskoga J20:s femte på de senaste sex matcherna.

Agust Kittel tvåmålsskytt för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Strömsbro reducerade dock till 3–1 genom Måns Knudsen tidigt i andra perioden av perioden.

BIK Karlskoga J20 gjorde sen tre mål i rad och gick från 3–1 till 6–1.

14.02 in i tredje perioden satte Isak Granquist pucken framspelad av John Larsson och ökade ledningen. 7–1-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

BIK Karlskoga J20 tar sig an Orsa i nästa match borta lördag 13 december 13.15. Strömsbro möter samma dag 16.45 Malung hemma.

BIK Karlskoga J20–Strömsbro 7–1 (3–0, 3–1, 1–0)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (7.55) Marcelo Henriksson Ribeiro (Melker Karlsson), 2–0 (10.01) Agust Kittel (Filip Ladréhn), 3–0 (17.55) Arwid Forsman (William Bråtner, Filip Wiberg).

Andra perioden: 3–1 (22.00) Måns Knudsen (Sergejs Avotins), 4–1 (28.21) Filip Holgersson (Joel Antonsson), 5–1 (35.25) Joel Antonsson (Filip Holgersson), 6–1 (38.40) Agust Kittel.

Tredje perioden: 7–1 (54.02) Isak Granquist (John Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 4-0-1

Strömsbro: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Orsa IK, borta, 13 december

Strömsbro: Malungs IF, hemma, 13 december