BIK Karlskoga J20 utklassade Orsa på bortaplan

BIK Karlskoga J20 segrade – 8–1 mot Orsa

Arwid Forsman tvåmålsskytt för BIK Karlskoga J20

John Larsson avgjorde för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Orsa i U20 region väst herr med hela 8–1 (1–1, 4–0, 3–0).

BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson om matchen:

– Skön vinst. Inte bästa prestationen men vi höll ihop som lag och var effektiva offensivt. Bra special teams och målvaktsspel. Glad för grabbarna och gött med tre poäng.

Arwid Forsman gjorde två mål för BIK Karlskoga J20

Första perioden var jämn. Orsa inledde bäst och tog ledningen genom Vincent Lanfjärd Risberg efter 14.49, men BIK Karlskoga J20 kvitterade genom Arwid Forsman bara en minut senare. I andra perioden var det BIK Karlskoga J20 som var starkast och gick från 1–1 till 1–5 genom mål av John Larsson, Filip Ladréhn, Marius Knutsen och Joel Antonsson. BIK Karlskoga J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Villiam Lederud, Arwid Forsman och Isak Granquist.

Joel Antonsson gjorde ett mål för BIK Karlskoga J20 och spelade fram till två mål.

Det här betyder att Orsa nu ligger på femte plats i tabellen och BIK Karlskoga J20 är på fjärde plats.

BIK Karlskoga J20 möter Grums tisdag 7 oktober 20.00 borta.

Orsa–BIK Karlskoga J20 1–8 (1–1, 0–4, 0–3)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 1–0 (14.49) Vincent Lanfjärd Risberg (Nick Himmelstrand, Oliver Bergman), 1–1 (15.19) Arwid Forsman (Hannes Perman, Isak Lunde-Sletten).

Andra perioden: 1–2 (20.19) John Larsson (Joel Antonsson), 1–3 (35.12) Filip Ladréhn (Filip Holgersson), 1–4 (37.24) Marius Knutsen, 1–5 (38.59) Joel Antonsson (John Larsson).

Tredje perioden: 1–6 (40.16) Arwid Forsman, 1–7 (49.55) Villiam Lederud (Hannes Perman, Joel Antonsson), 1–8 (59.30) Isak Granquist (Isak Lunde-Sletten).

Nästa match:

Orsa: Malungs IF, hemma, 8 oktober

BIK Karlskoga J20: Grums IK Hockey, borta, 7 oktober