BIK Karlskoga J20 tog ännu en seger – 5–1 mot Orsa

BIK Karlskoga J20 vann med 5–1 mot Orsa

BIK Karlskoga J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Agust Kittel matchvinnare för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 fortsätter starkt i U20 region väst herr. När laget mötte Orsa hemma i Nobelhallen på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–1 (1–0, 3–0, 1–1). I och med detta har BIK Karlskoga J20 åtta segrar i rad.

– Tycker att vi har en prestation med hög lägsta nivå idag, tillsammans med bra målvaktsspel och special teams, vilket leder till vinst. Vi tar med oss de positiva och bygger vidare, viktigt med ödmjukhet i vår vardag, kommenterade BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson.

BIK Karlskoga J20–Orsa – mål för mål

Robin Sundqvist gjorde 1–0 till BIK Karlskoga J20 efter 16.26 på pass av Olle Andersson och Hannes Perman. Även i andra perioden var BIK Karlskoga J20 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Agust Kittel, Marius Knutsen och Arwid Forsman. Orsa reducerade dock till 4–1 genom Liam Nordvall efter 6.53 av perioden.

BIK Karlskoga J20 kunde dock avgöra till 5–1 med 3.44 kvar av matchen genom William Bråtner.

Agust Kittel gjorde ett mål för BIK Karlskoga J20 och spelade dessutom fram till två mål.

BIK Karlskoga J20 stannar därmed i serieledning och Orsa på fjärde plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann BIK Karlskoga med 8–1.

BIK Karlskoga J20 tar sig an Grums i nästa match hemma tisdag 11 november 19.00. Orsa möter Malung hemma onsdag 12 november 19.00.

BIK Karlskoga J20–Orsa 5–1 (1–0, 3–0, 1–1)

U20 region väst herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (16.26) Robin Sundqvist (Olle Andersson, Hannes Perman).

Andra perioden: 2–0 (27.10) Agust Kittel (William Bråtner), 3–0 (32.23) Marius Knutsen, 4–0 (38.12) Arwid Forsman (Agust Kittel).

Tredje perioden: 4–1 (46.53) Liam Nordvall (Nick Himmelstrand, Noah Melvin), 5–1 (56.16) William Bråtner (Agust Kittel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Orsa: 4-0-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J20: Grums IK Hockey, hemma, 11 november

Orsa: Malungs IF, hemma, 12 november