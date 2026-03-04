BIK Karlskoga J20 sköna start – vann mot Orsa

BIK Karlskoga J20 vann med 6–2 mot Orsa

BIK Karlskoga J20:s Agust Kittel tremålsskytt

Joel Antonsson avgjorde för BIK Karlskoga J20

Med 6–2 (2–0, 2–1, 2–1) i första matchen på bortaplan har BIK Karlskoga J20 tagit greppet om serien mot Orsa i playoff till förkval till U20 nationell västra herr.

Det var 13:e matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för BIK Karlskoga J20.

Douglas Sättermann gav gästande BIK Karlskoga J20 ledningen efter 8.34 med assist av Joel Antonsson. Efter 9.35 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Agust Kittel hittade rätt på passning från Arwid Forsman och Hannes Perman.

Orsa reducerade dock till 1–2 genom Oliver Bergman tidigt i andra perioden av perioden.

BIK Karlskoga J20 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Joel Antonsson och Agust Kittel.

Anthon Nilsson-Andren reducerade för Orsa tidigt i tredje perioden. Mer än så blev det dock inte för Orsa. BIK Karlskoga J20 ökade också ledningen till 2–5 med 1.58 kvar att spela på nytt genom Agust Kittel efter förarbete från William Bråtner och Hannes Perman. Ludwig Sundström stod för målet när BIK Karlskoga J20 punkterade matchen med ett 2–6-mål med 24 sekunder kvar att spela efter förarbete av Joel Antonsson och John Larsson. 2–6-målet blev matchens sista.

Joel Antonsson gjorde ett mål för BIK Karlskoga J20 och två assist och Agust Kittel gjorde tre mål.

Nästa match spelas på lördag 12.30.

Orsa–BIK Karlskoga J20 2–6 (0–2, 1–2, 1–2)

Playoff till förkval till U20 nationell västra herr

Första perioden: 0–1 (8.34) Douglas Sättermann (Joel Antonsson), 0–2 (9.35) Agust Kittel (Arwid Forsman, Hannes Perman).

Andra perioden: 1–2 (24.34) Oliver Bergman (Vincent Lanfjärd Risberg), 1–3 (35.56) Joel Antonsson (Douglas Sättermann, Ludwig Sundström), 1–4 (36.49) Agust Kittel.

Tredje perioden: 2–4 (42.38) Anthon Nilsson-Andren, 2–5 (58.02) Agust Kittel (William Bråtner, Hannes Perman), 2–6 (59.36) Ludwig Sundström (Joel Antonsson, John Larsson).

Nästa match:

7 mars, 12.30, BIK Karlskoga J20–Orsa