BIK Karlskoga J18 utklassade Grums IK 2 på hemmaplan

Seger för BIK Karlskoga J18 med 11–3 mot Grums IK 2

Joel Bervenståhl matchvinnare för BIK Karlskoga J18

Fem mål för BIK Karlskoga J18 utan svar

BIK Karlskoga J18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Grums IK 2 i U20 Div 1 västra B herr med hela 11–3 (5–1, 2–1, 4–1).

Nor IK U23/Solstad HC nästa för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 7–2.

Efter 4.42 i tredje perioden ökade BIK Karlskoga J18 på till 8–2 på nytt genom Adam Hernstigen.

Grums IK 2 reducerade dock till 8–3 genom Harry Rudström efter 6.54 av perioden.

BIK Karlskoga J18 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 8–3 till 11–3 på bara 3.00. BIK Karlskoga J18 tog därmed en klar seger.

BIK Karlskoga J18:s Simon Andersson stod för tre mål och två assists, Adam Hernstigen gjorde tre mål och ett målgivande pass, Viggo Fridén hade tre assists, Vincent Persson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Lukas Björkblom hade tre assists och Louie Ladréhn gjorde tre mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 februari i Billerudhallen.

BIK Karlskoga J18 tar sig an Nor IK U23/Solstad HC i nästa match borta lördag 6 december 12.00. Grums IK 2 möter samma dag 16.30 Hammarö J20 hemma.

BIK Karlskoga J18–Grums IK 2 11–3 (5–1, 2–1, 4–1)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (1.13) Simon Andersson (Vincent Persson, Viggo Fridén), 2–0 (4.18) Simon Andersson (Vincent Persson), 3–0 (14.33) Adam Hernstigen (Viggo Fridén, Simon Andersson), 4–0 (15.10) Joel Bervenståhl (Melvin Hedquist), 5–0 (16.54) Vincent Persson (Adam Hernstigen), 5–1 (18.20) Frans Mossberg (Ludvig Lindahl).

Andra perioden: 6–1 (21.16) Louie Ladréhn (Felix Borgshed, Johannes Reinholdsson), 7–1 (25.33) Adam Hernstigen (Viggo Fridén), 7–2 (31.41) Isac Jemail (Jonathan Engström Bergström).

Tredje perioden: 8–2 (44.42) Adam Hernstigen (Lukas Björkblom, Simon Andersson), 8–3 (46.54) Harry Rudström (Elias Grankvist), 9–3 (55.24) Louie Ladréhn (Felix Erngren, Lukas Björkblom), 10–3 (57.03) Simon Andersson (Johannes Reinholdsson), 11–3 (58.24) Louie Ladréhn (Felix Erngren, Lukas Björkblom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Grums IK 2: 4-0-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 6 december

Grums IK 2: Hammarö HC, hemma, 6 december