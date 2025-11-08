BIK Karlskoga J18 starkast i straffläggningen – vann borta mot Hammarö J20

Seger för BIK Karlskoga J18 med 4–3 efter straffar

Louie Ladréhn gjorde två mål för BIK Karlskoga J18

Andra förlusten i följd för Hammarö J20

Det var jämnt hela vägen när Hammarö J20 mötte BIK Karlskoga J18 hemma i U20 Div 1 västra B herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (0–2, 1–0, 2–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Louie Ladréhn för.

Hammarö J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Efter 7.39 i andra perioden slog Theo Granfält till framspelad av Simon Andersson och reducerade åt BIK Karlskoga J18. BIK Karlskoga J18 kvitterade också till 2–2 genom Vincent Persson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 8.56 i tredje perioden gjorde Hammarö J20 3–2 genom Albin Hanes.

BIK Karlskoga J18 gjorde 3–3 genom Louie Ladréhn med 2.09 kvar att spela av perioden. BIK Karlskoga J18:s Louie Ladréhn blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna. Målet var Louie Ladréhns femte i U20 Div 1 västra B herr.

BIK Karlskoga J18:s Simon Andersson hade tre assists.

Det här var Hammarö J20:s andra uddamålsförlust den här säsongen.

Hammarö J20 har nu fyra poäng och BIK Karlskoga J18 har åtta poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 31 januari i Nobelhallen.

I nästa match möter Hammarö J20 Nora HC/Hällefors IK U23 borta på lördag 15 november 15.00. BIK Karlskoga J18 möter Nora HC/Hällefors IK U23 måndag 10 november 19.30 hemma.

Hammarö J20–BIK Karlskoga J18 3–4 (2–0, 0–1, 1–2, 0–0, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (13.59) Tobias Nilsson (Vilmer Timmerklev, Felix Carlbäck Magnil), 2–0 (15.51) Alvin Eriksson (Herman Westén, Vincent Granlycke).

Andra perioden: 2–1 (27.39) Theo Granfält (Simon Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (41.15) Vincent Persson (Adam Hernstigen, Simon Andersson), 3–2 (48.56) Albin Hanes (Alvin Eriksson), 3–3 (57.51) Louie Ladréhn (Simon Andersson).

Straffar: 3–4 (65.00) Louie Ladréhn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö J20: 1-1-3

BIK Karlskoga J18: 3-0-2

Nästa match:

Hammarö J20: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 15 november

BIK Karlskoga J18: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 10 november