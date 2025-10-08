BIK Karlskoga J18 segrare borta mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Seger för BIK Karlskoga J18 med 7–3 mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Lucas Weman tremålsskytt för BIK Karlskoga J18

Kim Book avgjorde för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 vann mötet i U18 division 1 västra C herr på bortaplan mot Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF, med 7–3 (1–0, 1–1, 5–2).

Det var BIK Karlskoga J18:s första seger, efter förlusten med 2–4 mot Kumla Hockey J18 i premiären.

Lucas Weman tremålsskytt för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 tog ledningen efter 6.46 genom Lucas Weman assisterad av Rasmus Lundgren. BIK Karlskoga J18 gjorde 0–2 genom Rasmus Lundgren efter 3.32 i andra perioden.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF reducerade dock till 1–2 genom Elliot Krantz efter 5.39 av perioden. BIK Karlskoga J18 vann också tredje perioden 2–5 och matchen slutade 3–7.

BIK Karlskoga J18:s Rasmus Lundgren stod för fem poäng, varav ett mål och Lucas Weman gjorde tre mål.

Lagen möts på nytt i Nobelhallen den 13 november.

Söndag 12 oktober 13.20 spelar Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF borta mot IFK Arboga J18. BIK Karlskoga J18 möter Eskilstuna Linden 2 hemma i Nobelhallen måndag 13 oktober 19.30.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–BIK Karlskoga J18 3–7 (0–1, 1–1, 2–5)

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (6.46) Lucas Weman (Rasmus Lundgren).

Andra perioden: 0–2 (23.32) Rasmus Lundgren, 1–2 (25.39) Elliot Krantz (Leo Stridälv).

Tredje perioden: 2–2 (40.23) Charlie Dafgård Larsson, 2–3 (42.22) Lucas Weman (Rasmus Lundgren), 3–3 (47.25) Adrian Ibrahimi-Ramadani (Alvin Carlberg, Remy Claesson), 3–4 (47.56) Kim Book, 3–5 (53.14) Kim Book (Elliot Eliasson, Joel Bervenståhl), 3–6 (54.45) Sebastian Ågren (Rasmus Lundgren), 3–7 (58.46) Lucas Weman (Rasmus Lundgren, Kevin Karlsson).

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: IFK Arboga, borta, 12 oktober

BIK Karlskoga J18: Eskilstuna Linden:2, hemma, 13 oktober