BIK Karlskoga J18 segrare borta mot Eskilstuna Linden 2

Seger för BIK Karlskoga J18 med 8–4 mot Eskilstuna Linden 2

Lucas Weman tremålsskytt för BIK Karlskoga J18

Kevin Karlsson matchvinnare för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 vann mötet med Eskilstuna Linden 2 borta med 8–4 (1–1, 4–1, 3–2) på torsdagen i U18 division 1 västra C herr.

Lucas Weman gjorde tre mål för BIK Karlskoga J18

Första perioden var jämn. BIK Karlskoga J18 inledde bäst och tog ledningen genom Kim Book efter 11.38, men Eskilstuna Linden 2 kvitterade genom Maximilian Lainio bara tre minuter senare. BIK Karlskoga J18 dominerade i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 2–5.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och matchen med 8–4.

Lucas Weman gjorde tre mål för BIK Karlskoga J18 och spelade fram till två mål och Fabian Tingström stod för fyra poäng, varav ett mål.

I tabellen innebär det här att BIK Karlskoga J18 nu ligger på fjärde plats. Eskilstuna Linden 2 är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann BIK Karlskoga:2 med 7–1.

Nästa motstånd för BIK Karlskoga J18 är Kumla Hockey J18. Lagen möts söndag 9 november 17.00 i Ica Maxi Arena.

Eskilstuna Linden 2–BIK Karlskoga J18 4–8 (1–1, 1–4, 2–3)

U18 division 1 västra C herr, Smehallen

Första perioden: 0–1 (11.38) Kim Book (Elliot Eliasson, Sebastian Ågren), 1–1 (14.08) Maximilian Lainio (Zacharias Karlsson, Hampus Fornstedt).

Andra perioden: 1–2 (22.04) Lucas Weman (Kevin Karlsson, Fabian Tingström), 1–3 (30.39) Fabian Tingström, 1–4 (35.49) Axel Karlsson (Noel Johansson, Melvin Kärnqvist), 1–5 (35.55) Kevin Karlsson (Fabian Tingström, Lucas Weman), 2–5 (37.34) Isac Lisell (Nero Holm, Atte Aro).

Tredje perioden: 3–5 (41.58) Maximilian Lainio (Lucas Sjöberg), 3–6 (42.48) Joel Bervenståhl (Kim Book, Lucas Weman), 4–6 (45.49) Noel Brotö (Gustav Berg, Simon Flodmark), 4–7 (52.19) Lucas Weman (Melvin Kärnqvist, Fabian Tingström), 4–8 (58.31) Lucas Weman (Rasmus Lundgren, Gustav Erlandsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden 2: 1-0-4

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Kumla Hockey, borta, 9 november