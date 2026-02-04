BIK Karlskoga J18 avgjorde tät match mot Nora HC/Hällefors IK U23 i tredje perioden

BIK Karlskoga J18-seger med 6–4 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Fabian Tingström matchvinnare för BIK Karlskoga J18

Sjunde raka förlusten för Nora HC/Hällefors IK U23

Matchen mellan hemmalaget Nora HC/Hällefors IK U23 och gästande BIK Karlskoga J18 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde BIK Karlskoga J18 och vann matchen i U20 Div 1 västra B herr med 6–4 (0–1, 3–2, 3–1).

Linus Jansson Viklund gjorde 1–0 till Nora HC/Hällefors IK U23 efter 11.32 assisterad av Kasper Johansson och Lucas Träff.

BIK Karlskoga J18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 3–3.

BIK Karlskoga J18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 11.53 genom Jack Ericson och gick upp till 3–5 innan Nora HC/Hällefors IK U23 svarade.

Till slut blev det 4–6 till BIK Karlskoga J18.

BIK Karlskoga J18:s Felix Erngren stod för tre poäng, varav ett mål, Adam Hernstigen hade tre assists och Lukas Björkblom gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Isac Wilhelmsson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Nora HC/Hällefors IK U23.

Nora HC/Hällefors IK U23 har fem förluster och 17–39 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan BIK Karlskoga J18 har två vinster och tre förluster och 24–28 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Nora HC/Hällefors IK U23 på tionde plats i tabellen medan BIK Karlskoga J18 är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nora/Hällefors med 5–2.

Lördag 7 februari möter Nora HC/Hällefors IK U23 Hammarö J20 borta 16.00 och BIK Karlskoga J18 möter Viking hemma 14.30.

Nora HC/Hällefors IK U23–BIK Karlskoga J18 4–6 (1–0, 2–3, 1–3)

U20 Div 1 västra B herr, NEH Hallen

Första perioden: 1–0 (11.32) Linus Jansson Viklund (Kasper Johansson, Lucas Träff).

Andra perioden: 1–1 (23.03) Felix Erngren (Lukas Björkblom), 2–1 (23.44) William Karlsson (Isac Wilhelmsson, Martin Thiery Wase), 2–2 (24.29) Jack Ericson (Lukas Björkblom, Adam Hernstigen), 2–3 (27.46) Lukas Björkblom (Felix Erngren, Adam Hernstigen), 3–3 (36.31) Isac Wilhelmsson (Martin Thiery Wase).

Tredje perioden: 3–4 (51.53) Jack Ericson (Felix Erngren, Adam Hernstigen), 3–5 (53.10) Fabian Tingström (Wiliam Nilsson), 4–5 (57.06) William Karlsson (Isac Wilhelmsson, Oliver Bystedt Bark), 4–6 (58.06) Fabian Tingström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nora HC/Hällefors IK U23: 0-0-5

BIK Karlskoga J18: 2-0-3

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: Hammarö HC, borta, 7 februari 16.00

BIK Karlskoga J18: Viking HC, hemma, 7 februari 14.30