BIK Karlskoga J18 avgjorde i tredje perioden mot Hällefors IK/Nora HC

BIK Karlskoga J18 segrade – 5–3 mot Hällefors IK/Nora HC

Fabian Tingström gjorde två mål för BIK Karlskoga J18

Kevin Karlsson avgjorde för BIK Karlskoga J18

BIK Karlskoga J18 segrade borta mot Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan BIK Karlskoga J18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (0–0, 1–1, 2–4).

Vinsten mot Hällefors IK/Nora HC innebär att BIK Karlskoga J18 har fyra segrar i rad på bortaplan.

Första perioden blev mållös.

14.41 in i andra perioden gjorde BIK Karlskoga J18 1–0. Målskytt var Fabian Tingström efter förarbete av Kevin Karlsson.

Efter 18.26 i andra perioden slog Linus Jansson Viklund till på pass av Wilmer Landmark och Lucas Träff och kvitterade för Hällefors IK/Nora HC.

BIK Karlskoga J18 startade tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 1–2-ledning. Men Hällefors IK/Nora HC svarade och kvitterade till 2–2.

Därefter var det dock BIK Karlskoga J18 som avgjorde. Laget gjorde tre mål på fyra minuter till 2–5. Hällefors IK/Nora HC hann få in en reducering till och slutresultatet blev 3–5.

BIK Karlskoga J18:s Kevin Karlsson stod för tre poäng, varav ett mål och Fabian Tingström gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

BIK Karlskoga J18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Hällefors IK/Nora HC är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann BIK Karlskoga:2 med 6–2.

I nästa match möter Hällefors IK/Nora HC IFK Arboga J18 borta och BIK Karlskoga J18 möter Örebro HUF 1 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 4 december 19.00.

Hällefors IK/Nora HC–BIK Karlskoga J18 3–5 (0–0, 1–1, 2–4)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Andra perioden: 0–1 (34.41) Fabian Tingström (Kevin Karlsson), 1–1 (38.26) Linus Jansson Viklund (Wilmer Landmark, Lucas Träff).

Tredje perioden: 1–2 (41.13) Fabian Tingström (Kim Book, Theo Torege), 2–2 (48.06) Linus Jansson Viklund, 2–3 (52.45) Rasmus Lundgren (Noel Johansson), 2–4 (55.15) Kevin Karlsson (Rasmus Lundgren, Gustav Erlandsson), 2–5 (57.09) Theo Torege (Fabian Tingström, Kevin Karlsson), 3–5 (59.07) Martin Thiery Wase (Oliver Bystedt Bark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hällefors IK/Nora HC: 2-0-3

BIK Karlskoga J18: 3-1-1

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: IFK Arboga, borta, 4 december

BIK Karlskoga J18: Örebro HUF:1, hemma, 4 december