BIK Karlskoga fortsätter segersviten mot Strömsbro

Seger för BIK Karlskoga med 7–2 mot Strömsbro

Wilmer Olmats gjorde två mål för BIK Karlskoga

Axel Söderblom avgjorde för BIK Karlskoga

Strömsbro är lite av ett drömmotstånd för BIK Karlskoga. På tisdagen vann BIK Karlskoga på nytt – den här gången hemma i Nobelhallen. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade hela 7–2 (3–0, 1–1, 3–1). Det var BIK Karlskogas tolfte raka seger mot Strömsbro.

– Vi är väldigt nöjda med helheten i matchen, allt från hur vi spelar med puck och hur vi är disciplinerade i spelet utan puck. Sedan är det alltid kul för killarna att göra lite mål, så vi tar med oss mycket från dagens match till torsdagens match mot Lindlöven, kommenterade BIK Karlskogas tränare Tim Frölander.

Strömsbros tränare Rasmus Christensen om matchen:

– En mindre bra insats idag.

Wilmer Olmats med två mål för BIK Karlskoga

BIK Karlskoga stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.22 i mitten av perioden.

Efter 2.16 i andra perioden nätade Ebbe Knutsson framspelad av Wilmer Olmats och Albin Melin och gjorde 4–0.

Strömsbros Alexander Dahlund gjorde 4–1 efter 4.23 på pass av Melvin Bengtsson och Mille Thunman.

BIK Karlskoga tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.35 genom Wilmer Olmats och gick upp till 6–1 innan Strömsbro svarade.

7–2 blev det till slut för BIK Karlskoga.

BIK Karlskogas Wilmer Olmats stod för två mål och ett assist och Albin Melin gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen senast möttes blev det seger för BIK Karlskoga med 4–3.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 februari i Testebo Arena.

Torsdag 8 januari spelar BIK Karlskoga borta mot Lindlöven J18 19.15 och Strömsbro mot Malung hemma 19.40 i Testebo Arena.

BIK Karlskoga–Strömsbro 7–2 (3–0, 1–1, 3–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (8.26) Björn Carlsson (Albin Melin), 2–0 (14.05) Albin Melin, 3–0 (16.48) Axel Söderblom (Olle Andersson).

Andra perioden: 4–0 (22.16) Ebbe Knutsson (Wilmer Olmats, Albin Melin), 4–1 (24.23) Alexander Dahlund (Melvin Bengtsson, Mille Thunman).

Tredje perioden: 5–1 (50.35) Wilmer Olmats (Lucas Svensson, Theo Fridèn), 6–1 (51.42) Theo Berggren, 6–2 (53.14) Ludvig Eklund (Gustav Ytterbom), 7–2 (57.12) Wilmer Olmats (Victor Christofferson).

Nästa match:

BIK Karlskoga: Lindlövens IF, borta, 8 januari 19.15

Strömsbro: Malungs IF, hemma, 8 januari 19.40