BIK Karlskogas fina svit fortsätter mot Strömsbro

Seger för BIK Karlskoga med 3–2 efter straffar

BIK Karlskogas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Williham Jonsson tvåmålsskytt för BIK Karlskoga

Strömsbro har varit lite av ett drömmotstånd för BIK Karlskoga. På tisdagen tog BIK Karlskoga ännu en seger borta mot Strömsbro. Matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var BIK Karlskogas 13:e raka seger mot just Strömsbro.

– Vi kommer upp och gör en bra prestation. Synd att vi inte får en enda utvisning med oss. Skönt med ett uppehåll, kommenterade Strömsbros tränare Rasmus Christensen.

BIK Karlskogas tränare Tim Frölander om matchen:

– Väldigt skönt att vi lyckas vinna även fast vi inte kommer upp i nivån som vi kan spela på. Vi kämpar just nu med oss själva och vi sätter för höga krav på oss istället för att gå ut och spela för att hockey är roligt. Nu tar vi ledigt en vecka och fortsätter träna på.

Segern var BIK Karlskogas åttonde på de senaste tio matcherna.

Williham Jonsson gjorde 1–0 till gästande BIK Karlskoga efter 16 minuters spel. 1–1 kom efter 18.59 när Oscar Wennberg fick träff framspelad av Mille Thunman och Ludvig Eklund.

Efter 5.44 i andra perioden slog Williham Jonsson till på nytt framspelad av Adam Skoogh och Wiliam Nilsson och gav BIK Karlskoga ledningen. Strömsbros Noah Lahtinen gjorde 2–2 efter 14.47 på pass av Theodor Westland och Alexander Dahlund.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

BIK Karlskogas Milton Dahlström blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Resultatet innebär att Strömsbro ligger kvar på fjärde plats och BIK Karlskoga på andra plats i tabellen. Strömsbro var åtta i tabellen för 28 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har BIK Karlskoga vunnit.

Strömsbro möter Malung i nästa match borta torsdag 12 februari 19.00. BIK Karlskoga möter samma dag Lindlöven J18 hemma.

Strömsbro–BIK Karlskoga 2–3 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (16.03) Williham Jonsson, 1–1 (18.59) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Ludvig Eklund).

Andra perioden: 1–2 (25.44) Williham Jonsson (Adam Skoogh, Wiliam Nilsson), 2–2 (34.47) Noah Lahtinen (Theodor Westland, Alexander Dahlund).

Straffar: 2–3 (65.00) Milton Dahlström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-1-2

BIK Karlskoga: 3-1-1

Nästa match:

Strömsbro: Malungs IF, borta, 12 februari 19.00

BIK Karlskoga: Lindlövens IF, hemma, 12 februari 19.00