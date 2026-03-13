Beecher bakom Calgarys vinst mot New Jersey

Calgary vann med 5–4 mot New Jersey

Avgörande målet kom efter 59.56.

Calgarys John Beecher tvåmålsskytt

Bortalaget Calgary tog hem de två poängen efter seger mot New Jersey i NHL. 4–5 (1–2, 1–2, 2–1) slutade fredagens match.

Mikael Backlund gjorde avgörande målet

Calgary startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av John Beecher och Kevin Bahl innan New Jersey svarade och gjorde 2–1 genom Maxim Tsyplakov.

Efter 54 sekunder i andra perioden gjorde Calgary 1–3 genom John Beecher som gjorde sitt andra mål.

New Jersey reducerade dock till 2–3 genom Simon Nemec tidigt i perioden av perioden.

Calgary gjorde 2–4 genom Jegor Sjarangovitj efter 16.48.

Efter 4.10 i tredje perioden ökade Calgary på till 2–5 genom Mikael Backlund.

Jack Hughes och Luke Hughes reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte New Jersey.

Det här betyder att New Jersey är kvar på sjunde plats i Metropolitan division och Calgary stannar på sjunde plats, i Pacific division.

Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey med 2–1 efter förlängningsspel .

Calgary spelar borta mot NY Islanders samma tid.

New Jersey–Calgary 4–5 (1–2, 1–2, 2–1)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 0–1 (5.04) John Beecher (Matvei Gridin), 0–2 (14.07) Kevin Bahl (Olli Maeaettae, Adam Klapka), 1–2 (16.14) Maxim Tsyplakov (Nick Bjugstad).

Andra perioden: 1–3 (20.54) John Beecher, 2–3 (21.36) Simon Nemec (Luke Hughes, Jacob Markström), 2–4 (36.48) Jegor Sjarangovitj (Ryan Strome, Victor Olofsson).

Tredje perioden: 2–5 (44.10) Mikael Backlund (Joel Farabee, Brayden Pachal), 3–5 (49.38) Jack Hughes (Jesper Bratt, Dougie Hamilton), 4–5 (59.56) Luke Hughes (Jesper Bratt, Jack Hughes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 3-0-2

Calgary: 2-0-3

Nästa match: