Bedard och Kaiser matchvinnare borta mot Los Angeles

Chicago segrade – 2–1 mot Los Angeles

Wyatt Kaiser avgjorde för Chicago

Andra förlusten i följd för Los Angeles

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Chicago som vann matchen borta mot Los Angeles i NHL på fredagen. 1–2 (0–0, 0–2, 1–0) slutade matchen.

Los Angeles nästa för Chicago

Den första perioden slutade 0–0.

6.17 in i andra perioden gjorde Chicago 1–0. Målskytt var Connor Bedard.

Laget gjorde 0–2 i slutsekunderna av andra perioden när Wyatt Kaiser hittade rätt med assist av Frank Nazar och Oliver Moore.

10.38 in i tredje perioden slog Trevor Moore till framspelad av Warren Foegele och reducerade. Men mer än så orkade Los Angeles inte med.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Los Angeles med 10–12 och Chicago med 16–16 i målskillnad. Det här var Los Angeles tionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Chicagos fjärde uddamålsseger.

För Chicago gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i Central division medan Los Angeles är på tredje plats i Pacific division.

Lagens första möte för säsongen vann Los Angeles Kings med 3–1.

I nästa match möts lagen igen i Crypto.com Arena, söndag 7 december 03.00.

Los Angeles–Chicago 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

NHL, Crypto.com Arena

Andra perioden: 0–1 (26.17) Connor Bedard, 0–2 (39.52) Wyatt Kaiser (Frank Nazar, Oliver Moore).

Tredje perioden: 1–2 (50.38) Trevor Moore (Warren Foegele).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 2-1-2

Chicago: 2-2-1

Nästa match:

Los Angeles: Chicago Blackhawks, hemma, 7 december

Chicago: Los Angeles Kings, borta, 7 december