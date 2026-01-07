Bäckens fina svit mot Mölndal fortsätter

Bäcken-seger med 10–1 mot Mölndal

Melker Gyllenspetz Munro avgjorde för Bäcken

Bäcken nu första, Mölndal på åttonde plats

Mölndal är lite av ett drömmotstånd för Bäcken. På onsdagen vann Bäcken på nytt – den här gången hemma i Marconihallen. Matchen i U18 division 1 syd A vår slutade hela 10–1 (4–1, 1–0, 5–0). Det var Bäckens tolfte raka seger mot Mölndal.

Bäcken–Mölndal – mål för mål

Bäcken var vassast i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 17.09 i andra perioden nätade Sten Aronsson framspelad av Melvin Englund och gjorde 5–1.

Bäcken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Hannes Ekdahl, Melker Gyllenspetz Munro, Melvin Englund, Albin Lindström och Max Rosenkvist.

Bäckens Hannes Ekdahl stod för två mål och ett assist, Melvin Englund gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Albin Lindström gjorde två mål och ett målgivande pass och Max Rosenkvist gjorde ett mål och två målgivande passningar.

För Bäcken gör resultatet att laget nu ligger på första plats i tabellen medan Mölndal är sist, på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari i Åby Ishall.

Söndag 11 januari möter Bäcken Lidköping borta 18.45 och Mölndal möter Kungälv hemma 17.25.

Bäcken–Mölndal 10–1 (4–1, 1–0, 5–0)

U18 division 1 syd A vår, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (2.03) Albin Lindström (Philip Khanna, Max Rosenkvist), 1–1 (4.59) Wilton Hägglund (John Lindberg Segerholm, Jack Arvidsson), 2–1 (7.00) Melker Gyllenspetz Munro (Ludvig Håkansson, Sture Aronsson), 3–1 (8.10) Hannes Ekdahl, 4–1 (19.23) Helmer Vungi (Melvin Englund, Victor Hedenfeldt).

Andra perioden: 5–1 (37.09) Sten Aronsson (Melvin Englund).

Tredje perioden: 6–1 (42.31) Albin Lindström (Valter Algerin, Max Rosenkvist), 7–1 (47.24) Max Rosenkvist (Philip Khanna, Melker Bertilsson), 8–1 (51.04) Hannes Ekdahl (Albin Lindström), 9–1 (53.32) Melker Gyllenspetz Munro (Alfons Fransson, Melvin Mireblom), 10–1 (55.04) Melvin Englund (Alfons Fransson, Hannes Ekdahl).

Nästa match:

Bäcken: HC Lidköping Red Roosters, borta, 11 januari 18.45

Mölndal: Kungälvs IK, hemma, 11 januari 17.25