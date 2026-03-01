Bäcken vann toppmötet mot Kungälv med 4–1

Bäcken vann med 4–1 mot Kungälv

Bäckens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hugo Sidot matchvinnare för Bäcken

Bäcken tog en tung seger på hemmaplan mot Kungälv i toppmötet i U18 division 1 syd A vår på söndagen. Matchen slutade 4–1 (0–0, 0–1, 4–0).

Efter elva segrar i rad för Kungälv tog det stopp. Bäcken tog i stället sjätte segern i rad.

Hanhals J18 nästa för Bäcken

Den första perioden slutade 0–0.

17.29 in i andra perioden gjorde Kungälv 1–0 genom Noel Linnard.

Bäcken gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 4–1. Bäckens mål gjordes av Hannes Ekdahl, Melvin Mireblom, Hugo Sidot och Philip Khanna. Det sista målet kom med 16 sekunder kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Det här var fjärde mötet mellan Bäcken och Kungälv den här säsongen. Kungälvs IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Bäcken HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Bäcken tar sig an Hanhals J18 i nästa match borta torsdag 5 mars 18.30. Kungälv möter samma dag 19.30 Grästorp/Sörhaga Alingsås borta.

Bäcken–Kungälv 4–1 (0–0, 0–1, 4–0)

U18 division 1 syd A vår, Marconihallen

Andra perioden: 0–1 (37.29) Noel Linnard.

Tredje perioden: 1–1 (46.06) Philip Khanna (Sten Aronsson, Hugo Sidot), 2–1 (47.37) Hugo Sidot, 3–1 (49.52) Hannes Ekdahl (Victor Hedenfeldt), 4–1 (59.44) Melvin Mireblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 5-0-0

Kungälv: 4-0-1

Nästa match:

Bäcken: Hanhals IF, borta, 5 mars 18.30

Kungälv: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, borta, 5 mars 19.30