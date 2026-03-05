Bäcken vann toppmötet borta mot Hanhals J18

Bäcken segrade – 3–1 mot Hanhals J18

Bäckens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Hannes Ekdahl avgjorde för Bäcken

Det var toppmöte i U18 division 1 syd A vår under torsdagen när Hanhals J18 tog emot tredjeplacerade Bäcken. Bäcken vann matchen med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1).

Tredjeplacerade Bäcken tog sin sjunde seger i rad i serien medan Hanhals J18 efter fem raka segrar nu förlorade.

Hanhals J18–Bäcken – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

9.38 in i andra perioden gjorde Bäcken 1–0. Målskytt var Sture Aronsson.

Linus Krook kvitterade för Hanhals J18 efter 2.12 in i tredje perioden assisterad av Ludwig Bonander. 10.02 in i tredje perioden nätade Bäckens Hannes Ekdahl framspelad av Melker Bertilsson och Melker Gyllenspetz Munro och gav laget ledningen. Philip Khanna stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 42 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här var fjärde mötet mellan Hanhals J18 och Bäcken den här säsongen. Hanhals IF har tagit två segrar före den här matchen. Bäcken HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 8 mars möter Hanhals J18 Kungälv borta 14.00 och Bäcken möter Hisingen hemma 13.10.

Hanhals J18–Bäcken 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

U18 division 1 syd A vår, Kungsbacka Ishall

Andra perioden: 0–1 (29.38) Sture Aronsson.

Tredje perioden: 1–1 (42.12) Linus Krook (Ludwig Bonander), 1–2 (50.02) Hannes Ekdahl (Melker Bertilsson, Melker Gyllenspetz Munro), 1–3 (59.18) Philip Khanna.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 4-0-1

Bäcken: 5-0-0

Nästa match:

Hanhals J18: Kungälvs IK, borta, 8 mars 14.00

Bäcken: Hisingens IK, hemma, 8 mars 13.10