Bäcken vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Kållered

Bäcken segrade – 4–1 mot Kållered

Sture Aronsson avgjorde för Bäcken

Felix Claesson nätade för Kållered

Det blev seger för Bäcken hemma mot Kållered i U18 division 1 syd A. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Sture Aronsson 2–1 och 18 sekunder senare Alfons Fransson 3–1. Matchen slutade 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Kungälv nästa för Bäcken

Den första perioden slutade 0–0. Efter 18.25 i andra perioden gjorde Kållered 0–1 genom Felix Claesson.

Bäcken kvitterade till 1–1 genom Albin Lindström med 1.12 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var det Bäcken som var starkast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Sture Aronsson, Alfons Fransson och Melker Gyllenspetz Munro.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Bäcken med 13–0.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 november i Kållereds Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 12 oktober. Då möter Bäcken Kungälv i Oasen 14.00. Kållered tar sig an Hanhals J18 hemma 15.30.

Bäcken–Kållered 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

U18 division 1 syd A, Marconihallen

Andra perioden: 0–1 (38.25) Felix Claesson (Liam Nilsson, Linus Karlsmo), 1–1 (38.48) Albin Lindström (Victor Hedenfeldt).

Tredje perioden: 2–1 (51.25) Sture Aronsson (Hannes Ekdahl, Melker Gyllenspetz Munro), 3–1 (51.43) Alfons Fransson (Max Rosenkvist, Hannes Ekdahl), 4–1 (58.04) Melker Gyllenspetz Munro (Emil Kollgren, Sture Aronsson).

Nästa match:

Bäcken: Kungälvs IK, borta, 12 oktober

Kållered: Hanhals IF, hemma, 12 oktober