Bäcken utklassade Lidköping på hemmaplan

Bäcken segrade – 9–3 mot Lidköping

Bäckens sjunde seger på de senaste nio matcherna

Tredje raka segern för Bäcken

Bäcken dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Lidköping i U18 division 1 syd A vår med hela 9–3.

Segern var Bäckens sjunde på de senaste nio matcherna.

Kållered SK U18 nästa för Bäcken

Det här betyder att Bäcken är kvar på tredje plats och Lidköping stannar sist, på åttonde plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Bäcken med 2–1 efter förlängning .

Söndag 22 februari möter Bäcken Kållered SK U18 borta 12.30 och Lidköping möter Kungälv hemma 16.00.