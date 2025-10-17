Bäcken utklassade Hisingen på hemmaplan

Bäcken vann med 13–1 mot Hisingen

Melvin Mireblom med fyra mål för Bäcken

Tredje raka segern för Bäcken

Bäcken dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Hisingen i U18 division 1 syd A med hela 13–1 (5–0, 3–1, 5–0).

Snackisen var Melvin Mireblom – som gjorde hela fyra av Bäckens mål.

Melvin Mireblom gjorde fyra mål för Bäcken

Bäcken spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 8–1.

Bäcken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–1. Målen i sista perioden gjordes av Hannes Ekdahl, Melvin Mireblom, Hugo Sidot, Sten Aronsson och Ludvig Håkansson.

För tabellens utseende betyder det här att Bäcken ligger på första plats medan Hisingen har åttondeplatsen.

Lagen möts på nytt i Tuve Ishall den 20 november.

Söndag 19 oktober spelar Bäcken borta mot Borås 14.00 och Hisingen mot Hanhals J18 hemma 18.30 i Tuve Ishall.

Bäcken–Hisingen 13–1 (5–0, 3–1, 5–0)

U18 division 1 syd A, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (6.03) Victor Hedenfeldt (Melvin Mireblom, Sten Aronsson), 2–0 (12.09) Melvin Mireblom (Philip Khanna, Sten Aronsson), 3–0 (13.43) Albin Lindström (Melker Gyllenspetz Munro), 4–0 (14.57) Melvin Mireblom (Sten Aronsson, Philip Khanna), 5–0 (17.32) Hannes Ekdahl (Albin Lindström, Max Rosenkvist).

Andra perioden: 6–0 (22.14) Hugo Sidot (Melvin Mireblom, Philip Khanna), 7–0 (22.34) Victor Hedenfeldt (Hampus Jävert), 8–0 (25.14) Melvin Mireblom (Philip Khanna, Sten Aronsson), 8–1 (34.39) Ludvig Krook (Noah Fredriksson, Hjalmar Kinnander).

Tredje perioden: 9–1 (40.35) Ludvig Håkansson (Melker Gyllenspetz Munro), 10–1 (42.44) Melvin Mireblom (Victor Hedenfeldt, Sten Aronsson), 11–1 (49.21) Hannes Ekdahl (Melker Gyllenspetz Munro, Albin Lindström), 12–1 (59.31) Hugo Sidot (Philip Khanna, Ludvig Håkansson), 13–1 (59.43) Sten Aronsson.

Nästa match:

Bäcken: Borås HC, borta, 19 oktober

Hisingen: Hanhals IF, hemma, 19 oktober