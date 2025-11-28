Bäcken utklassade Grästorp/Sörhaga Alingsås – seger med 11–1

Seger för Bäcken med 11–1 mot Grästorp/Sörhaga Alingsås

Melvin Mireblom matchvinnare för Bäcken

Åttonde segern för Bäcken

Bäcken spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Grästorp/Sörhaga Alingsås i U18 division 1 syd A med hela 11–1 (4–1, 4–0, 3–0).

Hanhals J18 nästa för Bäcken

Bäcken tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.02 genom Melker Gyllenspetz Munro och gick upp till 2–0. Grästorp/Sörhaga Alingsås kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Bäcken dock ryckt åt sig ledningen med 4–1.

Även i andra perioden var det Bäcken som var vassast och gick från 4–1 till 8–1 genom två mål av Hannes Ekdahl, ett mål av Helmer Vungi och ett mål av Olle Skartind.

Bäcken fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Alvar Langenskiöld, Melvin Mireblom och Max Rosenkvist.

Bäckens Emil Kollgren stod för ett mål och fyra assists, Max Rosenkvist gjorde två mål och två målgivande passningar och Melker Gyllenspetz Munro gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med två omgångar kvar är Bäcken på fjärde plats i tabellen medan Grästorp/Sörhaga Alingsås är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bäcken HC med 12–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Bäcken Hanhals J18 i Marconihallen 13.00. Grästorp/Sörhaga Alingsås tar sig an Kungälv borta 12.00.

Bäcken–Grästorp/Sörhaga Alingsås 11–1 (4–1, 4–0, 3–0)

U18 division 1 syd A, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (3.02) Melker Gyllenspetz Munro (Emil Kollgren, Ludvig Håkansson), 2–0 (6.08) Melvin Mireblom, 2–1 (7.21) Thor Andersson (Liam Charlez, Isac Nojonen), 3–1 (9.25) Max Rosenkvist (Emil Kollgren, Melvin Englund), 4–1 (16.58) Emil Kollgren (Philip Khanna, Melker Gyllenspetz Munro).

Andra perioden: 5–1 (20.17) Olle Skartind (Max Rosenkvist), 6–1 (22.54) Helmer Vungi (Ludvig Håkansson, Emil Kollgren), 7–1 (25.16) Hannes Ekdahl (Hampus Jävert, Sten Aronsson), 8–1 (28.43) Hannes Ekdahl (Max Rosenkvist, Hampus Jävert).

Tredje perioden: 9–1 (43.51) Alvar Langenskiöld (Melker Gyllenspetz Munro, Emil Kollgren), 10–1 (50.07) Max Rosenkvist, 11–1 (53.31) Melvin Mireblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-0-2

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 1-0-4

Nästa match:

Bäcken: Hanhals IF, hemma, 30 november

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Kungälvs IK, borta, 30 november