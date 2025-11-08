Bäcken tog revansch – 6–4 mot Karlskrona

Bäcken segrade – 6–4 mot Karlskrona

Maximilian Bladmyr med två mål för Bäcken

Isak Sjöström matchvinnare för Bäcken

Det blev seger med 6–4 (1–2, 3–1, 2–1) för Bäcken mot Karlskrona på lördagen i U20 region syd herr. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Karlskrona vann senaste mötet lagen emellan med hela 10–4.

Maximilian Bladmyr gjorde två mål för Bäcken

Karlskrona tog ledningen i början av första perioden genom Oliver Heinonen.

Bäcken kvitterade till 1–1 genom Maximilian Bladmyr med 3.49 kvar att spela.

Efter 17.35 i matchen gjorde Karlskrona 1–2 genom Oliver Heinonen som gjorde sitt andra mål. Bäcken gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2 inom bara 0.37.

Karlskrona reducerade dock till 4–3 genom Oliver Ulander efter 11.43 av perioden. Bäcken gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 4–3 till 6–3, målen av Isak Sjöström och Jacob Carlén och punkterade matchen.

Filip Brander reducerade förvisso men närmare än 6–4 kom inte Karlskrona. Bäcken tog därmed en säker seger.

Isak Sjöström och Jacob Carlén gjorde ett mål och två assist var för Bäcken.

När lagen senast möttes vann Karlskrona HK med 10–4.

I nästa match, tisdag 11 november möter Bäcken Olofström borta i Stålhallen 19.30 medan Karlskrona spelar hemma mot Halmstad HF 19.00.

Bäcken–Karlskrona 6–4 (1–2, 3–1, 2–1)

U20 region syd herr, Marconihallen

Första perioden: 0–1 (3.43) Oliver Heinonen (Loke Telleborn, Ville Nyberg), 1–1 (16.11) Maximilian Bladmyr (Matheus Adler, Liam Tsoi), 1–2 (17.35) Oliver Heinonen (Filip Brander, Anton Andersson).

Andra perioden: 2–2 (23.31) Maximilian Bladmyr (Kevin Grahn Olsson, Jacob Carlén), 3–2 (24.00) Ville Westin (Maximilian Bladmyr, Isak Sjöström), 4–2 (24.08) Philippe Holm (Conrad Edlund, Matheus Adler), 4–3 (31.43) Oliver Ulander (Max Frykberg, Gabriel Hedmark).

Tredje perioden: 5–3 (44.45) Isak Sjöström (Jacob Carlén, Liam Tsoi), 6–3 (50.26) Jacob Carlén (Alex Eriksson, Isak Sjöström), 6–4 (52.32) Filip Brander (Emil Norrtorp, Isak Dabäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-1-1

Karlskrona: 2-0-3

Nästa match:

Bäcken: Olofströms IK, borta, 11 november

Karlskrona: Halmstad Hammers HC, hemma, 11 november