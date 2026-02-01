Bäcken tog ny seger mot favoritmotståndet

Bäcken vann med 4–1 mot Hisingen

Melker Gyllenspetz Munro avgjorde för Bäcken

Hisingen nu sjätte, Bäcken på tredje plats

Bäcken fortsätter att vinna mot Hisingen i U18 division 1 syd A vår. På söndagen segrade Bäcken på nytt – den här gången med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0) borta i Tuve Ishall. Det var Bäckens femte raka seger mot Hisingen.

Hisingen–Bäcken – mål för mål

Bäcken tog ledningen efter 14 minuters spel genom Helmer Vungi på passning från Victor Hedenfeldt och Emil Böhlin. Hisingen kvitterade när Lucas Stenström fick träff framspelad av Melker Pihlgren och Alve Hagberg efter 18.20.

Bäcken tog ledningen redan efter efter 3.10 i andra perioden genom Melker Gyllenspetz Munro med assist av Melvin Mireblom och Sture Aronsson. Efter 13.02 i andra perioden slog Albin Lindström till på pass av Helmer Vungi och Hannes Ekdahl och gjorde 1–3. Målet var Albin Lindströms femte i U18 division 1 syd A vår.

16.18 in i tredje perioden nätade Bäckens Victor Hedenfeldt framspelad av Helmer Vungi och ökade ledningen.

Bäckens Helmer Vungi stod för tre poäng, varav ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Hisingen på sjätte plats och Bäcken på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bäcken HC vunnit.

Torsdag 5 februari 19.40 spelar Hisingen hemma mot Kungälv. Bäcken möter Mölndal borta i Åby Ishall söndag 8 februari 17.25.

Hisingen–Bäcken 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (14.17) Helmer Vungi (Victor Hedenfeldt, Emil Böhlin), 1–1 (18.20) Lucas Stenström (Melker Pihlgren, Alve Hagberg).

Andra perioden: 1–2 (23.10) Melker Gyllenspetz Munro (Melvin Mireblom, Sture Aronsson), 1–3 (33.02) Albin Lindström (Helmer Vungi, Hannes Ekdahl).

Tredje perioden: 1–4 (56.18) Victor Hedenfeldt (Helmer Vungi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 2-2-1

Bäcken: 3-0-2

Nästa match:

Hisingen: Kungälvs IK, hemma, 5 februari 19.40

Bäcken: IF Mölndal Hockey, borta, 8 februari 17.25