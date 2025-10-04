Bäcken tog hem segern mot Borås på bortaplan
Följ HockeySverige på
Google news
- Bäcken-seger med 4–1 mot Borås
- Kevin Grahn Olsson avgjorde för Bäcken
- Andra raka segern för Bäcken
Bäcken vann matchen borta mot Borås i U20 region syd herr på lördagen. 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) slutade matchen.
Jonstorp nästa för Bäcken
Conrad Edlund gjorde 1–0 till Bäcken efter elva minuter framspelad av Kevin Grahn Olsson. Efter 10.19 i andra perioden slog Kevin Grahn Olsson till framspelad av Alex Eriksson och Maximilian Bladmyr och gjorde 0–2. Bäcken gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Hampus Dalblad och Ville Westin. Målen punkterade matchen.
Elia Wicky reducerade förvisso, men närmare än 1–4 kom inte Borås. Bäcken tog därmed en stabil seger.
Borås ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Bäcken ligger på femte plats.
Den 15 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Marconihallen.
Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 7 oktober. Då möter Borås Halmstad HF i Halmstad Arena 19.20. Bäcken tar sig an Jonstorp hemma 19.30.
Borås–Bäcken 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)
U20 region syd herr, Borås Ishall
Första perioden: 0–1 (11.25) Conrad Edlund (Kevin Grahn Olsson).
Andra perioden: 0–2 (30.19) Kevin Grahn Olsson (Alex Eriksson, Maximilian Bladmyr).
Tredje perioden: 0–3 (42.56) Hampus Dalblad (Theodore Bladhammar), 0–4 (53.16) Ville Westin (Tim Juhlin, Gustav Engström), 1–4 (54.43) Elia Wicky (Emil Lennartsson).
Nästa match:
Borås: Halmstad Hammers HC, borta, 7 oktober
Bäcken: Jonstorps IF IshF, hemma, 7 oktober
Den här artikeln handlar om: