Bäcken tog hem segern mot Borås på bortaplan

Bäcken-seger med 4–1 mot Borås

Kevin Grahn Olsson avgjorde för Bäcken

Andra raka segern för Bäcken

Bäcken vann matchen borta mot Borås i U20 region syd herr på lördagen. 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) slutade matchen.

Jonstorp nästa för Bäcken

Conrad Edlund gjorde 1–0 till Bäcken efter elva minuter framspelad av Kevin Grahn Olsson. Efter 10.19 i andra perioden slog Kevin Grahn Olsson till framspelad av Alex Eriksson och Maximilian Bladmyr och gjorde 0–2. Bäcken gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Hampus Dalblad och Ville Westin. Målen punkterade matchen.

Elia Wicky reducerade förvisso, men närmare än 1–4 kom inte Borås. Bäcken tog därmed en stabil seger.

Borås ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Bäcken ligger på femte plats.

Den 15 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Marconihallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 7 oktober. Då möter Borås Halmstad HF i Halmstad Arena 19.20. Bäcken tar sig an Jonstorp hemma 19.30.

Borås–Bäcken 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 0–1 (11.25) Conrad Edlund (Kevin Grahn Olsson).

Andra perioden: 0–2 (30.19) Kevin Grahn Olsson (Alex Eriksson, Maximilian Bladmyr).

Tredje perioden: 0–3 (42.56) Hampus Dalblad (Theodore Bladhammar), 0–4 (53.16) Ville Westin (Tim Juhlin, Gustav Engström), 1–4 (54.43) Elia Wicky (Emil Lennartsson).

Nästa match:

Borås: Halmstad Hammers HC, borta, 7 oktober

Bäcken: Jonstorps IF IshF, hemma, 7 oktober