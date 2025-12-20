Axel Ridderström fixade segern för Flemingsberg i matchen mot Brinken

Seger för Flemingsberg med 4–3 efter förlängning

Flemingsbergs femte seger på de senaste fem matcherna

Axel Ridderström med tre mål för Flemingsberg

Det blev ett hattrick för Flemingsbergs Axel Ridderström i matchen mot Brinken i U20 region öst fortsättning herr. Flemingsberg vann på hemmaplan med 4–3 (0–0, 3–1, 0–2, 1–0) efter förlängning.

Noah Wideberg slog till 4.24 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Det här innebär att Flemingsberg nu har fem segrar i följd i U20 region öst fortsättning herr.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Brinken gjorde 0–1 genom Hugo Glimskog efter 1.31 i andra perioden.

Flemingsberg gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1.

7.14 in i tredje perioden satte Hugo Glimskog pucken återigen på pass av Douglas Hedman och reducerade.

Lucas Shaw stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med 44 sekunder kvar att spela på pass av Jakob Edelman och Felix Lönnquist.

Matchvinnare för hemmalaget Flemingsberg blev Noah Wideberg som 4.24 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Flemingsbergs Axel Ridderström gjorde tre mål.

För hemmalaget betyder resultatet andra plats i tabellen. Brinken är på sjätte plats.

Lagen möts igen 7 februari i Lejonhallen.

Flemingsberg tar sig an IK Göta i nästa match borta måndag 5 januari 20.00. Brinken möter samma dag 19.10 Huddinge hemma.

Flemingsberg–Brinken 4–3 (0–0, 3–1, 0–2, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Visättra Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.31) Hugo Glimskog (Jacob Fogel, Arvid Josefson), 1–1 (25.47) Axel Ridderström (Erik Diberius), 2–1 (26.48) Axel Ridderström (Melvin Kreibom), 3–1 (34.00) Axel Ridderström.

Tredje perioden: 3–2 (47.14) Hugo Glimskog (Douglas Hedman), 3–3 (59.16) Lucas Shaw (Jakob Edelman, Felix Lönnquist).

Förlängning: 4–3 (64.24) Noah Wideberg (Erik Diberius, Melvin Kreibom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 5-0-0

Brinken: 2-1-2

Nästa match:

Flemingsberg: IK Göta, borta, 5 januari 20.00

Brinken: Huddinge IK, hemma, 5 januari 19.10