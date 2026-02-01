Avestas starka svit mot Skutskär J20 fortsätter

Avesta vann med 5–3 mot Skutskär J20

Gustav Rautsila med två mål för Avesta

Arthur Romlin matchvinnare för Avesta

Avesta fortsätter att vinna mot Skutskär J20 i U20 division 1 västra A herr. På söndagen segrade Avesta på nytt – den här gången med 5–3 (2–0, 1–0, 2–3) borta i Team Sportia Arena. Det var Avestas fjärde raka seger mot Skutskär J20.

Resultatet innebär att Skutskär J20 nu har fyra förluster i rad.

Gustav Rautsila med två mål för Avesta

Theo Lindberg gav Avesta ledningen efter 9.40 efter förarbete från Linus Vallin och Viktor Lyckman. Laget gjorde 0–2 när Gustav Rautsila hittade rätt på pass av Rick Brunemalm och Elias Walldén efter 19.15.

Efter 17.00 i andra perioden slog Linus Vallin till på pass av Robin Leijd och Viktor Lyckman och gjorde 0–3.

Skutskär J20 förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 men Avesta kunde hålla undan och vinna matchen med 5–3.

Avesta ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Skutskär J20 är på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Avesta med 14–3.

I nästa omgång har Skutskär J20 Gävle borta i Nynäshallen, fredag 6 februari 19.40. Avesta spelar borta mot Västerås Pickels HC onsdag 4 februari 19.30.

Skutskär J20–Avesta 3–5 (0–2, 0–1, 3–2)

U20 division 1 västra A herr, Team Sportia Arena

Första perioden: 0–1 (9.40) Theo Lindberg (Linus Vallin, Viktor Lyckman), 0–2 (19.15) Gustav Rautsila (Rick Brunemalm, Elias Walldén).

Andra perioden: 0–3 (37.00) Linus Vallin (Robin Leijd, Viktor Lyckman).

Tredje perioden: 0–4 (44.14) Arthur Romlin, 1–4 (45.03) Hugo Lindqvist Bror (Julius Hollinder), 2–4 (47.44) Alwin Eriksson (Liam Andersson), 3–4 (51.53) Oskar Yng (Marcus Friberg Carlsson, Julius Hollinder), 3–5 (56.39) Gustav Rautsila (Loui Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skutskär J20: 1-0-4

Avesta: 3-0-2

Nästa match:

Skutskär J20: Gävle GIK, borta, 6 februari 19.40

Avesta: Västerås Pickels HC, borta, 4 februari 19.30