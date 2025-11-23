Avesta tog klar seger hemma mot Ludvika/Smedjebacken

Avesta vann med 9–4 mot Ludvika/Smedjebacken

Nileo Gabrielsson matchvinnare för Avesta

Ludvika/Smedjebackens fjärde raka förlust

Avesta vann klart när laget mötte Ludvika/Smedjebacken på hemmaplan i U18 division 1 västra B herr. Slutresultatet blev hela 9–4 (2–0, 2–1, 5–3).

Resultatet innebär att Ludvika/Smedjebacken nu har fyra förluster i rad.

Häradsbygden nästa för Avesta

Rasmus Hibell gjorde 1–0 till Avesta efter 10.03 framspelad av Nileo Gabrielsson och Willy Pettersson.

2–0 kom efter 14.32 när Cesar Oscarsson fick träff med assist av Oliver Almkärr.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 4–1.

Avesta vann också tredje perioden 5–3 och ställningen efter tre perioder var 9–4.

Willy Pettersson gjorde ett mål för Avesta och spelade dessutom fram till fyra mål, Nileo Gabrielsson stod för två mål och ett assist och Theo Lindberg gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Resultatet innebär att Avesta ligger kvar på sjunde plats och Ludvika/Smedjebacken på åttonde plats i tabellen.

Den 4 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Hitachi Arena.

Nästa motstånd för Avesta är Häradsbygden. Lagen möts tisdag 25 november 19.00 i Clas Ohlson Foundation Arena. Ludvika/Smedjebacken tar sig an Falu J18 hemma torsdag 27 november 19.30.

Avesta–Ludvika/Smedjebacken 9–4 (2–0, 2–1, 5–3)

U18 division 1 västra B herr, Avestahallen

Första perioden: 1–0 (10.03) Rasmus Hibell (Nileo Gabrielsson, Willy Pettersson), 2–0 (14.32) Cesar Oscarsson (Oliver Almkärr).

Andra perioden: 2–1 (26.01) Emil Karelius Lindberg (Lucas Silvennoinen, Kazper Lantz), 3–1 (31.52) Eddie Malta (Theo Lindberg, Victor Österberg), 4–1 (34.28) Nileo Gabrielsson (Willy Pettersson).

Tredje perioden: 4–2 (41.51) Jakob Ahlman (Hannes Lind, Oliver Härdin), 5–2 (45.14) Nileo Gabrielsson (Willy Pettersson, Loui Thorén Hedblom), 5–3 (48.06) Oliver Härdin (Ludvig Nilsson), 6–3 (51.00) Eddie Malta (Bruno Basilius), 7–3 (51.44) Theo Lindberg, 7–4 (55.40) Elliot Eriksson (Kazper Lantz, Andreas Lundgren Andersson), 8–4 (57.16) Willy Pettersson (Theo Lindberg, Oliver Almkärr), 9–4 (58.54) Cesar Oscarsson (Bruno Basilius, Willy Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 3-0-2

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Nästa match:

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 25 november

Ludvika/Smedjebacken: Falu IF:1, hemma, 27 november