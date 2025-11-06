August Alebark i målform när Norrtälje IK U18 vann mot Mälarö Hockey U18

Norrtälje IK U18 segrade – 6–2 mot Mälarö Hockey U18

August Alebark tvåmålsskytt för Norrtälje IK U18

Max Öbrink matchvinnare för Norrtälje IK U18

Bortalaget Norrtälje IK U18 tog hem de tre poängen efter seger mot Mälarö Hockey U18 i U18 Div 1 östra A herr. 2–6 (0–4, 2–2, 0–0) slutade torsdagens match.

August Alebark med två mål för Norrtälje IK U18

Norrtälje IK U18 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 8.12 i mitten av perioden. Mälarö Hockey U18 reducerade dock till 1–4 genom Alexander Täktén efter 5.05 av perioden.

Efter 5.17 i andra perioden ökade Norrtälje IK U18 på till 1–5 återigen genom August Alebark.

Mälarö Hockey U18 gjorde 2–5 genom Isac Kersten efter 12.52 av perioden.

Norrtälje IK U18 gjorde dock 2–6 genom Victor Olsson efter 13.59 och avgjorde matchen. I tredje perioden höll Norrtälje IK U18 i sin 6–2-ledning och vann.

Victor Olsson och Kimi Blomstedt gjorde ett mål och två assist var för Norrtälje IK U18.

Mälarö Hockey U18 har fem poäng och Norrtälje IK U18 har nio poäng efter fem omgångar.

Den 5 december möts lagen återigen, då i Roslagens Sparbank Arena.

Söndag 9 november spelar Mälarö Hockey U18 borta mot Järfälla HC 19.00 och Norrtälje IK U18 mot Tierps HK U18 hemma 12.30 i Roslagens Sparbank Arena.

Mälarö Hockey U18–Norrtälje IK U18 2–6 (0–4, 2–2, 0–0)

U18 Div 1 östra A herr, Allhallen

Första perioden: 0–1 (7.23) Kimi Blomstedt, 0–2 (9.25) August Alebark (Lucas Åkerström, Victor Olsson), 0–3 (11.22) Max Öbrink (Melvin Wallgren, Hannes Blomstedt), 0–4 (15.35) Hannes Blomstedt (Max Öbrink, Joshua Griffin).

Andra perioden: 1–4 (25.05) Alexander Täktén, 1–5 (25.17) August Alebark (Kimi Blomstedt, Victor Olsson), 2–5 (32.52) Isac Kersten (John Wallner, Ossian Brunell), 2–6 (33.59) Victor Olsson (August Alebark, Kimi Blomstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 2-0-3

Norrtälje IK U18: 3-0-2

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Järfälla HC, borta, 9 november

Norrtälje IK U18: Tierps HK, hemma, 9 november