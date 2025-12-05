August Alebark fyramålsskytt i Norrtälje IK U18:s seger mot Mälarö Hockey U18

Norrtälje IK U18 segrade – 6–4 mot Mälarö Hockey U18

Norrtälje IK U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Norrtälje IK U18:s August Alebark fyramålsskytt

Fyra mål hann August Alebark med när Norrtälje IK U18 besegrade Mälarö Hockey U18 på hemmaplan med 6–4 (0–2, 3–0, 3–2) i U18 Div 1 östra A herr.

Segern var Norrtälje IK U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

August Alebark fyramålsskytt för Norrtälje IK U18

Mälarö Hockey U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 27 sekunder slog Joel Forsgren till efter pass från Alexander Täktén och Ossian Brunell.

Laget gjorde 0–2 när Ossian Brunell fick träff på passning från Alexander Täktén efter 16.09.

Norrtälje IK U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden.

Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 6–4.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Norrtälje IK U18 på andra plats och Mälarö Hockey U18 på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Norrtälje IK med 6–2.

I sista omgången har Norrtälje IK U18 Tierps HK U18 borta i Vegahallen, söndag 14 december 16.00. Mälarö Hockey U18 spelar hemma mot IFK Österåker Hockey söndag 7 december 15.30.

Norrtälje IK U18–Mälarö Hockey U18 6–4 (0–2, 3–0, 3–2)

U18 Div 1 östra A herr, Roslagens Sparbank Arena

Första perioden: 0–1 (0.27) Joel Forsgren (Alexander Täktén, Ossian Brunell), 0–2 (16.09) Ossian Brunell (Alexander Täktén).

Andra perioden: 1–2 (21.47) Max Öbrink (Joshua Griffin, Rudolf Avotnieks-Ligeris), 2–2 (24.57) Hannes Blomstedt (Isak Söderman, Melvin Wallgren), 3–2 (28.03) August Alebark (Max Öbrink).

Tredje perioden: 3–3 (44.40) Isac Kersten (Arvid Karlsson, Joel Forsgren), 4–3 (50.07) August Alebark, 5–3 (54.54) August Alebark, 5–4 (57.07) Joel Forsgren (Alexander Täktén, Vilmer Wesley), 6–4 (58.29) August Alebark (Victor Olsson, Isak Söderman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Norrtälje IK U18: 4-0-1

Mälarö Hockey U18: 1-0-4

Nästa match:

Norrtälje IK U18: Tierps HK, borta, 14 december

Mälarö Hockey U18: IFK Österåker Hockey, hemma, 7 december