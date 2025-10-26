Artis Duklavs fixade segern för Brinken i matchen mot Sollentuna

Brinken-seger med 6–2 mot Sollentuna

Artis Duklavs gjorde tre mål för Brinken

Deniel Kulpinau avgjorde för Brinken

Det blev ett hattrick för Brinkens Artis Duklavs i matchen mot Sollentuna i U18 regional öst herr. Brinken vann på hemmaplan med 6–2 (2–1, 1–0, 3–1).

Artis Duklavs med tre mål för Brinken

Brinken startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Artis Duklavs innan Sollentuna svarade och gjorde 2–1 genom Ondrej Charvat. Efter 14.39 i andra perioden slog Deniel Kulpinau till framspelad av Jakob Edelman och Vincent Wennblom och gjorde 3–1. Brinken tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.23 genom Arvid Edlundh och gick upp till 5–1 innan Sollentuna svarade.

Till slut blev det 6–2 till Brinken.

Brinkens Artis Duklavs stod för tre mål och ett assist och Jakob Edelman gjorde ett mål och två målgivande passningar.

U18 regional öst herr är nu färdigspelad. Brinken slutar på elfte plats och Sollentuna på tionde plats.

Brinken–Sollentuna 6–2 (2–1, 1–0, 3–1)

U18 regional öst herr, Lejonhallen

Första perioden: 1–0 (0.25) Artis Duklavs (Gergo Szabó, Ivan Litvinsson), 2–0 (11.36) Artis Duklavs (Daniel Grypishyn, Timo Melicharek), 2–1 (16.21) Ondrej Charvat (Hugo Östman).

Andra perioden: 3–1 (34.39) Deniel Kulpinau (Jakob Edelman, Vincent Wennblom).

Tredje perioden: 4–1 (47.23) Arvid Edlundh (Deniel Kulpinau, Walter Betts), 5–1 (49.27) Jakob Edelman (Artis Duklavs), 5–2 (50.40) Vaclav Kysilka (Nikolaj Alkas Alias), 6–2 (51.48) Artis Duklavs (Daniel Grypishyn, Jakob Edelman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 1-1-3

Sollentuna: 1-0-4