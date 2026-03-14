Arboga säkrade segern i serien mot Örebro HUF J18 1

Arboga segrade – 2–1 mot Örebro HUF J18 1

Vilmer Sandström avgjorde för Arboga

Andra raka segern för Arboga

Efter seger hemma med 2–1 (0–1, 2–0, 0–0) har Arboga nu avgjort matchserien mot Örebro HUF J18 1 i playoff till U18 regional väst herr. Därmed vann Arboga totalt med 2-0 i matcher.

– En helt rättvis seger och vi styrde matchen från start. Smickrade siffror för Örebro. Nu är det bara och ladda om inför nästa playoffrunda, kommenterade Arbogas lagledare Martin Bernhardsson.

Arboga–Örebro HUF J18 1 – mål för mål

Örebro HUF J18 1 tog ledningen efter 15.23 genom Elliot Andersson på pass av Tor Tralla.

Efter 7.15 i andra perioden nätade Tristan Thy på pass av Lukas Granell och Billy Lindqvist och kvitterade för Arboga. Vilmer Sandström gjorde dessutom 2–1 efter 17.07 framspelad av Billy Lindqvist och Viggo Garman. Sandström fullbordade därmed lagets vändning.

I tredje perioden höll Arboga i sin 2–1-ledning och vann.

Arboga–Örebro HUF J18 1 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 0–1 (15.23) Elliot Andersson (Tor Tralla).

Andra perioden: 1–1 (27.15) Tristan Thy (Lukas Granell, Billy Lindqvist), 2–1 (37.07) Vilmer Sandström (Billy Lindqvist, Viggo Garman).

Ställning i serien: Arboga–Örebro HUF J18 1 2–0