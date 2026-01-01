Appleton och Larkin matchvinnare när Detroit besegrade Winnipeg

Detroit-seger med 2–1 mot Winnipeg

Detroits femte seger på de senaste sex matcherna

Mason Appleton matchvinnare för Detroit

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Detroit i matchen mot Winnipeg i Little Caesars Arena. Laget vann torsdagens match i NHL med 2–1 (2–0, 0–0, 0–1).

Segern var Detroits femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Pittsburgh nästa för Detroit

Detroit tog ledningen efter åtta minuter genom Dylan Larkin efter förarbete från Moritz Seider och Lucas Raymond.

Laget ökade också ledningen till 2–0 när Mason Appleton hittade rätt framspelad av J.T. Compher och Michael Rasmussen efter 14.48.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

7.04 in i tredje perioden fick Logan Stanley utdelning framspelad av Jonathan Toews och Cole Perfetti och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Winnipeg.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 januari i Canada Life Centre.

På fredag 2 januari 01.00 spelar Detroit borta mot Pittsburgh och Winnipeg borta mot Toronto.

Detroit–Winnipeg 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (8.22) Dylan Larkin (Moritz Seider, Lucas Raymond), 2–0 (14.48) Mason Appleton (J.T. Compher, Michael Rasmussen).

Tredje perioden: 2–1 (47.04) Logan Stanley (Jonathan Toews, Cole Perfetti).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 4-0-1

Winnipeg: 0-2-3

Nästa match:

Detroit: Pittsburgh Penguins, borta, 2 januari 01.00

Winnipeg: Toronto Maple Leafs, borta, 2 januari 01.00