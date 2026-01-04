Anton Rydqvist matchvinnare när Dalen slog Boro/Vetlanda J18

Dalen vann med 6–2 mot Boro/Vetlanda J18

Anton Rydqvist gjorde två mål för Dalen

Tre raka mål av Dalen

Dalen besegrade Boro/Vetlanda J18 på hemmaplan i söndagens match i U18 division 1 syd B vår. 6–2 (2–0, 1–1, 3–1) slutade matchen.

Dalens Anton Rydqvist tvåmålsskytt

Ville Marjavaara gav Dalen ledningen efter fyra minuters spel efter förarbete från Colin Blomberg.

Laget ökade också ledningen till 2–0 när Olle Almqvist fick träff assisterad av Ted Marjavaara och Colin Blomberg efter 6.56.

Efter 13.04 i andra perioden slog Anton Rydqvist till på pass av Vidar Lindström och Alx Fredsson och gjorde 3–0.

Boro/Vetlanda J18:s Alvin Göth gjorde 3–1 efter 15.51 framspelad av Emil Petersson Petersson.

Dalen stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–1 till 6–1 på bara 9.20.

Seth Ståhlgren Uebel reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Boro/Vetlanda J18. Dalen tog därmed en säker seger.

Dalens Colin Blomberg hade tre assists, Anton Rydqvist gjorde två mål och ett målgivande pass och Vidar Lindström stod för ett mål och två assists.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Dalen med 5–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 11 januari spelar Dalen hemma mot Mjölby 14.40 och Boro/Vetlanda J18 mot Nybro Vikings hemma 14.00 i Hydro Arena.

Dalen–Boro/Vetlanda J18 6–2 (2–0, 1–1, 3–1)

U18 division 1 syd B vår, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (4.35) Ville Marjavaara (Colin Blomberg), 2–0 (6.56) Olle Almqvist (Ted Marjavaara, Colin Blomberg).

Andra perioden: 3–0 (33.04) Anton Rydqvist (Vidar Lindström, Alx Fredsson), 3–1 (35.51) Alvin Göth (Emil Petersson Petersson).

Tredje perioden: 4–1 (45.01) Vidar Lindström (Olle Almqvist, Anton Rydqvist), 5–1 (51.16) Tim Carlström Kaya (Ville Marjavaara, Colin Blomberg), 6–1 (54.21) Anton Rydqvist (Vidar Lindström), 6–2 (55.10) Seth Ståhlgren Uebel (Albert Dahlberg Hylén, William Ribbholm).

Nästa match:

Dalen: Mjölby HC, hemma, 11 januari 14.40

Boro/Vetlanda J18: Nybro Vikings IF, hemma, 11 januari 14.00