Äntligen seger för Viggbyholm mot SDE

Viggbyholm segrade – 5–2 mot SDE

Viggbyholms David Vargö tvåmålsskytt

Tredje segern för Viggbyholm

Det blev sex förluster i rad för Viggbyholm i U18 regional öst fortsättning vår. Men borta mot SDE kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Stockhagens Ishall slutade 2–5 (1–3, 0–0, 1–2).

David Vargö tvåmålsskytt för Viggbyholm

Viggbyholm stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.16.

SDE reducerade dock till 1–3 genom Anton Toivola Henriksson efter 19.20.

Andra perioden blev mållös.

SDE reducerade igen efter 9.37 i tredje perioden genom Maximilian Söderholm på pass av Maximilian Forsberg och Nils Pulkkinen. 15.23 in i tredje perioden slog Anton Roos Olsen till framspelad av Eric Ahlgren och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 47 sekunder kvar att spela genom Adam Kubat.

Oliver Zetterlund gjorde ett mål för Viggbyholm och två assist och David Vargö stod för tre poäng, varav två mål.

SDE ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Viggbyholm är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Viggbyholm med 4–3.

Söndag 15 februari möter SDE Tumba borta 12.00 och Viggbyholm möter Värmdö borta 16.15.

SDE–Viggbyholm 2–5 (1–3, 0–0, 1–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (2.51) David Vargö (Hugo Lorsell, Oliver Zetterlund), 0–2 (7.54) Oliver Zetterlund (David Vargö, Adam Kubat), 0–3 (8.07) David Vargö (Oliver Zetterlund), 1–3 (19.20) Anton Toivola Henriksson (Erik Thulin, Olle Gabrielsson).

Tredje perioden: 2–3 (49.37) Maximilian Söderholm (Maximilian Forsberg, Nils Pulkkinen), 2–4 (55.23) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren), 2–5 (59.13) Adam Kubat.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 4-0-1

Viggbyholm: 1-1-3

Nästa match:

SDE: IFK Tumba IK, borta, 15 februari 12.00

Viggbyholm: Värmdö HC, borta, 15 februari 16.15