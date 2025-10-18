Äntligen seger för Valbo J20

Valbo J20 vann med 5–2 mot Malung

Benjamin Wettervik med två mål för Valbo J20

Tre mål för Valbo J20 utan svar

Valbo J20 har haft det tufft i U20 region väst herr, men hemma mot Malung kom första segern, efter sju spelade matcher. Valbo J20 vann med 5–2 (0–0, 3–0, 2–2).

Första perioden blev mållös. Valbo J20 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 8.35. Malung reducerade dock till 3–1 genom Samuel Nordström tidigt i tredje perioden av perioden.

Valbo J20 gjorde dock två snabba mål och gick från 3–1 till 5–1, målen av Benjamin Wettervik och Felix Åkerson och punkterade matchen.

Artur Yanchalouski reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Malung. Valbo J20 tog därmed en säker seger.

Valbo J20:s Emil Hedin hade tre assists.

Lördag 25 oktober spelar Valbo J20 hemma mot Grums 14.30 och Malung mot Borlänge borta 12.00 i Borlänge Ishall.

Valbo J20–Malung 5–2 (0–0, 3–0, 2–2)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Andra perioden: 1–0 (24.41) Noel Öberg (Emil Hedin, Robin Lundh), 2–0 (26.20) Olle Bjälkefors (Carl Öhman, Max Grundel), 3–0 (33.16) Benjamin Wettervik (Emil Hedin, Felix Åkerson).

Tredje perioden: 3–1 (42.40) Samuel Nordström (Arvid Nilsson), 4–1 (46.02) Benjamin Wettervik, 5–1 (50.36) Felix Åkerson (Emil Hedin, Max Grundel), 5–2 (56.52) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 1-0-4

Malung: 1-1-3

Nästa match:

Valbo J20: Grums IK Hockey, hemma, 25 oktober

Malung: Borlänge HF, borta, 25 oktober