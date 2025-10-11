Äntligen seger för Olofström mot IF Troja-Ljungby

Olofström segrade – 3–1 mot IF Troja-Ljungby

Viktor Forsberg med två mål för Olofström

Olofström nu elfte, IF Troja-Ljungby på sjunde plats

Det blev fyra förluster i rad för Olofström i U20 region syd herr. Men hemma mot IF Troja-Ljungby kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Stålhallen slutade 3–1 (1–0, 1–0, 1–1).

Gustav Reinert gav Olofström ledningen efter 12.09. Efter 29 sekunder i andra perioden nätade Viktor Forsberg på pass av Axel Evernäs och gjorde 2–0. IF Troja-Ljungby reducerade dock till 2–1 genom Zach Billqvist efter 9.09 av perioden.

Olofström kunde dock avgöra till 3–1 med 1.05 kvar av matchen genom Viktor Forsberg.

Olofström har en seger och fyra förluster och 10–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IF Troja-Ljungby har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad.

Olofström har fyra poäng och IF Troja-Ljungby har sex poäng efter fem omgångar.

Den 22 november spelar lagen mot varandra på nytt, i SP Arena.

Olofström möter Hanhals i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.00. IF Troja-Ljungby möter samma dag Borås hemma.

Olofström–IF Troja-Ljungby 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

U20 region syd herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (12.09) Gustav Reinert.

Andra perioden: 2–0 (20.29) Viktor Forsberg (Axel Evernäs).

Tredje perioden: 2–1 (49.09) Zach Billqvist (Nils Håkansson, Adam Krpec), 3–1 (58.55) Viktor Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 1-1-3

IF Troja-Ljungby: 2-0-3

Nästa match:

Olofström: Hanhals IF, borta, 14 oktober

IF Troja-Ljungby: Borås HC, hemma, 14 oktober