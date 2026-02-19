Äntligen seger för Malung mot Lindlöven J18

Malung segrade – 8–7 efter förlängning

Malungs Max Mörk tremålsskytt

Malungs andra seger för säsongen

Det blev fem förluster i rad för Malung i U18 regional väst fortsättning vår herr. Men hemma mot Lindlöven J18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Malungs Ishall slutade 8–7 (1–3, 4–2, 2–2, 1–0) efter förlängning.

Max Mörk stod för Malungs avgörande mål 1.39 in i förlängningen.

Max Mörk tremålsskytt för Malung

Lindlöven J18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.41 genom Loke Österlund och gick upp till 0–2. Malung kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lindlöven J18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

I andra perioden var det i stället Malung som hade övertaget. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–5.

Malung tog ledningen med 6–5, på nytt genom Felix Ehrling som gjorde sitt andra mål efter 4.40 i tredje perioden.

Lindlöven J18 gjorde 6–6 genom Lorenzo Karlefäldt efter 9.33 av perioden.

Efter 14.51 gjorde Malung 7–6 genom Samuel Frisk Wesström.

Lindlöven J18 gjorde 7–7 genom Loke Österlund med 2.55 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Malung blev Max Mörk som 1.39 in i förlängningen satte det avgörande 8–7-målet.

Malungs Felix Ehrling stod för två mål och tre assists, Samuel Frisk Wesström gjorde ett mål och fyra målgivande passningar, Emil Fors gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål och Max Mörk gjorde tre mål. Loke Österlund och Lorenzo Karlefäldt gjorde båda två mål och två assist för Lindlöven J18.

Malung har en seger och fyra förluster och 14–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lindlöven J18 har två vinster och tre förluster och 24–22 i målskillnad.

För Malung gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Lindlöven J18 är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Lindlöven med 3–2.

Malung möter IFK Arboga J18 i nästa match hemma söndag 22 februari 16.00. Lindlöven J18 möter samma dag Valbo J18 hemma.

Malung–Lindlöven J18 8–7 (1–3, 4–2, 2–2, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (2.41) Loke Österlund (Lorenzo Karlefäldt, Sixten Manfredsson), 0–2 (6.02) Noah Trumbäck (Charlie Dafgård Larsson), 1–2 (7.58) Max Mörk (Felix Ehrling, Erik Ström), 1–3 (15.55) Theodor Öfverström (Iago Vidan Chomchey).

Andra perioden: 2–3 (21.01) Erik Ström (Felix Ehrling), 2–4 (21.38) Nils Hagsten (William Stenius, Kim Svantesson), 3–4 (30.22) Max Mörk (Emil Fors, Samuel Frisk Wesström), 3–5 (31.41) Lorenzo Karlefäldt (Loke Österlund, Nils Hagsten), 4–5 (35.06) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström), 5–5 (37.57) Emil Fors (Samuel Frisk Wesström, Felix Ehrling).

Tredje perioden: 6–5 (44.40) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Emil Fors), 6–6 (49.33) Lorenzo Karlefäldt (Sixten Manfredsson, Loke Österlund), 7–6 (54.51) Samuel Frisk Wesström, 7–7 (57.05) Loke Österlund (Sixten Manfredsson, Lorenzo Karlefäldt).

Förlängning: 8–7 (61.39) Max Mörk (Emil Fors, Olle Rynger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 1-0-4

Lindlöven J18: 2-1-2

Nästa match:

Malung: IFK Arboga, hemma, 22 februari 16.00

Lindlöven J18: Valbo HC, hemma, 22 februari 16.00