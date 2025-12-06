Äntligen seger för Linköping mot Frölunda

Linköping vann med 5–4 efter förlängning

Wilhelm Hasselhuhn matchvinnare för Linköping

Örebro Hockey U20 nästa motstånd för Frölunda

Det blev fyra förluster i rad för Linköping i U20 nationell södra. Men borta mot Frölunda kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Frölundaborg slutade 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–1) efter förlängning.

– Är väldigt nöjd med killarna idag. De sliter i 60 minuter trots lite folk och en hel hög på frånvarolistan. Glad över segern, tyckte Linköpings tränare Jimmy Anderström, efter matchen.

Segermålet för Linköping stod Wilhelm Hasselhuhn för 4.46 in i förlängningen.

Frölunda–Linköping – mål för mål

Linköping startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av David Huk och David Norgren innan Frölunda svarade och gjorde 2–1 genom Måns Toresson.

Frölunda kvitterade också till 2–2 genom Vilmer Hagelin i andra perioden.

Efter 13.39 gjorde Linköping 2–3 genom Atle Enander.

Frölunda kvitterade till 3–3 genom Måns Toresson efter 19.13 av perioden.

4.41 in i tredje perioden satte Oscar Emvall pucken på pass av Atle Enander och Wilhelm Hasselhuhn och gav laget ledningen.

15.09 in i perioden fick Liam Elofsson utdelning framspelad av Felix Sibbesson och Gian Meier och kvitterade.

Stor matchhjälte för Linköping 4.46 in i förlängningen blev Wilhelm Hasselhuhn med det avgörande 5–4-målet.

Linköpings Wilhelm Hasselhuhn stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Linköpings tredje uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Frölunda vunnit.

Frölunda tar sig an Örebro Hockey U20 i nästa match borta lördag 10 januari 12.00. Linköping möter Växjö borta söndag 7 december 12.00.

Frölunda–Linköping 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (7.24) David Huk (Oscar Emvall, Axel Bjurman), 0–2 (8.46) David Norgren (Sebastian Dahlqvist), 1–2 (15.56) Måns Toresson (Gian Meier, Elton Mildaeus).

Andra perioden: 2–2 (31.21) Vilmer Hagelin (Hugo Lundberg, Alexander Eklöf), 2–3 (33.39) Atle Enander (Wilhelm Hasselhuhn, David Huk), 3–3 (39.13) Måns Toresson (Liam Elofsson, Max Westergård).

Tredje perioden: 3–4 (44.41) Oscar Emvall (Atle Enander, Wilhelm Hasselhuhn), 4–4 (55.09) Liam Elofsson (Felix Sibbesson, Gian Meier).

Förlängning: 4–5 (64.46) Wilhelm Hasselhuhn (David Norgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-1-2

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

Frölunda: Örebro HK, borta, 10 januari

Linköping: Växjö Lakers HC, borta, 7 december