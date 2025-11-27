Äntligen seger för Leksand mot Luleå

Seger för Leksand med 3–2 efter straffar

Nolan Stevens tvåmålsskytt för Leksand

Seger nummer 6 för Leksand

Det blev fyra förluster i rad för Leksand i SHL. Men borta mot Luleå kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Coop Norrbotten Arena slutade 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1) efter straffar.

Ben Tardif gav Luleå ledningen efter 6.26 efter förarbete från Brendan Shinnimin och Brian O’Neill.

1–1 kom efter 12.30 när Nolan Stevens hittade rätt assisterad av Zaki Crookes och Fred Nilsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

6.58 in i tredje perioden nätade Leksands Tinus Luc Koblar framspelad av Nolan Stevens och Arvid Eljas och gav laget ledningen.

13.51 in i perioden slog Ben Tardif till återigen på pass av Frederic Allard och Anton Levtchi och kvitterade.

Leksands Nolan Stevens blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Nolan Stevens gjorde två mål för Leksand och ett assist.

Luleå har tre vinster och två förluster och 10–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Leksand har en vinst och fyra förluster och 7–22 i målskillnad. Det här var Luleås fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Leksands tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Luleå ligger på nionde plats i tabellen och Leksand är på 14:e och sista plats.

Lördag 29 november spelar Luleå borta mot Timrå IK 18.00 och Leksand mot Skellefteå AIK borta 15.15 i Skellefteå Kraft Arena.

Luleå–Leksand 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (6.26) Ben Tardif (Brendan Shinnimin, Brian O’Neill), 1–1 (12.30) Nolan Stevens (Zaki Crookes, Fred Nilsson).

Tredje perioden: 1–2 (46.58) Tinus Luc Koblar (Nolan Stevens, Arvid Eljas), 2–2 (53.51) Ben Tardif (Frederic Allard, Anton Levtchi).

Straffar: 2–3 (65.00) Nolan Stevens.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Leksand: 1-0-4

Nästa match:

Luleå: Timrå IK, borta, 29 november

Leksand: Skellefteå AIK, borta, 29 november