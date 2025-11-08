Äntligen seger för Järfälla mot Östhammars SK U20

Järfälla vann med 4–3 mot Östhammars SK U20

Alexander Mäkelä matchvinnare för Järfälla

Tre mål för Järfälla utan svar

Det blev fyra förluster i rad för Järfälla i U20 Div 1 östra A herr. Men borta mot Östhammars SK U20 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i ÖSK-hallen slutade 3–4 (0–1, 1–3, 2–0).

Östhammars SK U20–Järfälla – mål för mål

Helmer Oebius gav Järfälla ledningen efter 16.01 assisterad av Radin Houshmand. Östhammars SK U20 kvitterade till 1–1 genom Milton Johansson i andra perioden.

Järfälla stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 5.26. Samuel Lindström och Alex Nilsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 3–4 kom inte Östhammars SK U20.

Lagens första möte för säsongen vann Järfälla HC med 9–4.

Nästa motstånd för Östhammars SK U20 är Wings HC Arlanda. Lagen möts måndag 10 november 19.40 i Pinbackshallen. Järfälla tar sig an Väsby hemma tisdag 11 november 19.00.

Östhammars SK U20–Järfälla 3–4 (0–1, 1–3, 2–0)

U20 Div 1 östra A herr, ÖSK-hallen

Första perioden: 0–1 (16.01) Helmer Oebius (Radin Houshmand).

Andra perioden: 1–1 (28.08) Milton Johansson (Elias Tegelberg, Sebastian Gauffin), 1–2 (28.47) Robin Persson (Radin Houshmand), 1–3 (32.26) Ludwig Lönnqvist, 1–4 (34.13) Alexander Mäkelä (Isak Borggren, Felix Gunnarsson).

Tredje perioden: 2–4 (48.38) Samuel Lindström (Emil Wahlgren, Alex Nilsson), 3–4 (58.30) Alex Nilsson (Axel Roos, Mikael Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östhammars SK U20: 1-0-4

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Östhammars SK U20: Wings HC Arlanda, borta, 10 november

Järfälla: Väsby IK HK, hemma, 11 november