Äntligen seger för IFK Arboga J18 mot Kils AIK J18

IFK Arboga J18 segrade – 6–2 mot Kils AIK J18

IFK Arboga J18:s Casper Rydin tvåmålsskytt

Sjätte raka förlusten för Kils AIK J18

Det blev sju förluster i rad för IFK Arboga J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. Men hemma mot Kils AIK J18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Gyllene Balken Arena slutade 6–2 (2–1, 1–0, 3–1).

– Oerhört skönt med tre poäng. Det är grabbarna värda efter några tunga förluster och äntligen lossnade målskyttet. Försätter vi sätta puckarna så ska vi kunna klättra några placeringar i tabellen, tyckte IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

Resultatet innebär att Kils AIK J18 nu har sex förluster i rad.

Casper Rydin gjorde två mål för IFK Arboga J18

IFK Arboga J18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Valter Johansson och Lukas Granell innan Kils AIK J18 svarade och gjorde 2–1 genom Viggo Persson.

Efter 8.42 i andra perioden nätade Casper Rydin på pass av Lukas Granell och Viggo Garman och gjorde 3–1.

IFK Arboga J18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–1 till 6–1 på bara 9.33.

Aston De Melo reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Kils AIK J18. IFK Arboga J18 tog därmed en säker seger.

Lukas Granell och Melker Juhlin Ulvhag gjorde ett mål och två assist var för IFK Arboga J18.

Den 8 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Sannerudshallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 8 februari. Då möter IFK Arboga J18 Hudiksvall i Holmen Center 13.20. Kils AIK J18 tar sig an Lindlöven J18 hemma 12.40.

IFK Arboga J18–Kils AIK J18 6–2 (2–1, 1–0, 3–1)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 1–0 (1.13) Valter Johansson (Vilmer Sandström, Noel Danielsson), 2–0 (5.02) Lukas Granell (Melker Juhlin Ulvhag), 2–1 (19.38) Viggo Persson (Max Höglund).

Andra perioden: 3–1 (28.42) Casper Rydin (Lukas Granell, Viggo Garman).

Tredje perioden: 4–1 (41.49) Casper Rydin (Melker Juhlin Ulvhag), 5–1 (43.41) Melker Juhlin Ulvhag (Lukas Granell, Ruben Lundblad), 6–1 (51.22) Viggo Månsson (Wille Rosenstam), 6–2 (58.42) Aston De Melo (Oscar Bill, Sigge Kresnik Wiman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 1-1-3

Kils AIK J18: 0-0-5

Nästa match:

IFK Arboga J18: Hudiksvalls HC, borta, 8 februari 13.20

Kils AIK J18: Lindlövens IF, hemma, 8 februari 12.40