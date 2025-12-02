Äntligen seger för Halmstad HF mot Bäcken

Halmstad HF vann med 5–4 mot Bäcken

Avgörande målet kom efter 59.59.

Hugo Jonasson gjorde två mål för Halmstad HF

Det blev fyra förluster i rad för Halmstad HF i U20 region syd herr. Men borta mot Bäcken kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Marconihallen slutade 4–5 (0–1, 1–3, 3–1).

Hugo Jonasson gjorde två mål för Halmstad HF

Halmstad HF tog ledningen efter 13.48 genom Oscar Lindqvist på passning från Matheo Rix och Emilio Loftenius.

Halmstad HF gjorde 0–2 genom Arvid Ottoson Knuuttila efter 56 sekunder i andra perioden.

Bäcken reducerade dock till 1–2 genom Kevin Grahn Olsson efter 11.00 av perioden.

Halmstad HF gjorde dock två snabba mål och gick från 1–2 till 1–4, målen av Hugo Jonasson och Affe Rapp.

Efter 2.57 i tredje perioden ökade Halmstad HF på till 1–5 återigen genom Hugo Jonasson.

Liam Tsoi, Viggo Rutgersson och Tim Juhlin reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–5 kom inte Bäcken.

Hugo Jonasson gjorde två mål för Halmstad HF och ett assist.

Bäcken har två vinster och tre förluster och 20–24 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Halmstad HF har en vinst och fyra förluster och 16–21 i målskillnad. Det här var Bäckens tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Halmstad HF:s fjärde uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Bäcken på nionde plats i tabellen medan Halmstad HF är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Halmstad Hammers HC med 6–2.

I nästa match, lördag 6 december möter Bäcken Hanhals borta i Kungsbacka Ishall 14.30 medan Halmstad HF spelar hemma mot IF Troja-Ljungby 14.00.

Bäcken–Halmstad HF 4–5 (0–1, 1–3, 3–1)

U20 region syd herr, Marconihallen

Första perioden: 0–1 (13.48) Oscar Lindqvist (Matheo Rix, Emilio Loftenius).

Andra perioden: 0–2 (20.56) Arvid Ottoson Knuuttila (Julius Roth, Carl Sjulander), 1–2 (31.00) Kevin Grahn Olsson (Matheus Adler, Hampus Dalblad), 1–3 (34.08) Hugo Jonasson (Emilio Loftenius, Matheo Rix), 1–4 (35.01) Affe Rapp (Hugo Jonasson).

Tredje perioden: 1–5 (42.57) Hugo Jonasson (Julius Roth, Carl Sjulander), 2–5 (49.04) Liam Tsoi, 3–5 (53.48) Viggo Rutgersson (Jacob Carlén, Tim Juhlin), 4–5 (59.59) Tim Juhlin (Liam Tsoi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 2-0-3

Halmstad HF: 1-1-3

Nästa match:

Bäcken: Hanhals IF, borta, 6 december

Halmstad HF: IF Troja-Ljungby, hemma, 6 december