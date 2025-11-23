Äntligen seger för Dalen – 5–4 mot Boro/Vetlanda J18

Dalen vann med 5–4 mot Boro/Vetlanda J18

Colin Blomberg tvåmålsskytt för Dalen

Tim Carlström Kaya avgjorde för Dalen

Dalen har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 division 1 syd B herr, efter elva spelade matcher. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Boro/Vetlanda J18, en match som Dalen vann med 5–4 (3–2, 0–0, 2–2).

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Boro/Vetlanda J18 med hela 5–0.

Dalen spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Andra perioden blev mållös.

Dalen startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 4–2-ledning. Men Boro/Vetlanda J18 svarade och gjorde 4–3.

Därefter var det dock Dalen som avgjorde. Laget gjorde 5–3 med sju minuter kvar att spela genom Tim Carlström Kaya på pass av Ville Marjavaara och Colin Blomberg. Boro/Vetlanda J18 hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–4.

Dalens Colin Blomberg stod för två mål och två assists och Ville Marjavaara gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Albert Dahlberg Hylén hade tre assists för Boro/Vetlanda J18.

Förlusten var Boro/Vetlanda J18:s andra uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är Dalen sist i serien medan Boro/Vetlanda J18 är på fjärde plats.

Dalen möter Tranås J18 i nästa match hemma torsdag 27 november 19.00. Boro/Vetlanda J18 möter samma dag Västervik hemma.

Dalen–Boro/Vetlanda J18 5–4 (3–2, 0–0, 2–2)

U18 division 1 syd B herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (7.55) Ville Marjavaara (Colin Blomberg), 1–1 (12.43) Seth Ståhlgren Uebel (Albert Dahlberg Hylén, William Ribbholm), 2–1 (17.42) Colin Blomberg, 2–2 (18.34) Hugo Sollin (Alvin Lagerqvist), 3–2 (19.49) Ted Marjavaara.

Tredje perioden: 4–2 (46.49) Colin Blomberg (Ted Marjavaara, Ville Marjavaara), 4–3 (53.05) Alex Johansson (Mio Hessel, Albert Dahlberg Hylén), 5–3 (53.29) Tim Carlström Kaya (Ville Marjavaara, Colin Blomberg), 5–4 (58.23) Alex Johansson (Seth Ståhlgren Uebel, Albert Dahlberg Hylén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-1-3

Boro/Vetlanda J18: 3-0-2

Nästa match:

Dalen: Tranås AIF IF, hemma, 27 november

Boro/Vetlanda J18: Västerviks IK, hemma, 27 november